MotoGP, TV ao vivo e transmissão do Grande Prêmio de Portugal: onde assistir e a que horas

A corrida de motos de MotoGP termina em Portimão, Portugal, para a segunda ronda da temporada. Muita coisa já aconteceu no fim de semana português: Enea Bastianini conquistou a pole position quase dois anos depois da sua última corrida na Áustria. Atrás dele estavam Viñales, Martin e Bagnaia. No entanto, a final da Sprint Race foi diferente, pois viu Pico cair a cinco voltas do fim devido a uma queda na Curva 1 que o fez deslizar da primeira para a quarta. A vitória foi então para Viñales, à frente de Marc Márquez (apenas oitavo nas eliminatórias oficiais) e Martin. A pista portuguesa tem 4.592 metros de extensão e é composta por 15 curvas, 9 à direita e 6 à esquerda: batalha garantida.

•Evento: Grande Prémio de Portugal

•Data: domingo, 24 de março de 2024

Onde: Portimão (Portugal)

•Horário: 15h

•TV ao vivo: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGp (208)

Onde ver o Grande Prémio de Portugal e a que horas

Todo o fim de semana do Grande Prémio de Portugal será transmitido na Sky nos canais 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP) e com transmissão gratuita diferida na TV8. A corrida de MotoGP terá início no domingo, 24 de março, às 15h00 e será visível em direto nos canais satélite da plataforma e adiada na TV8 às 20h15. Também no domingo, às 12h, haverá uma corrida de Moto3, enquanto a corrida de Moto2 terá largada às 13h15. Estes jogos também serão visíveis em sinal aberto e adiados na TV8, às 17h10 e às 18h25, respetivamente.

Transmissão em directo do Grande Prémio de Portugal

Para assistir ao Grande Prêmio ao vivo, a Sky permite a visualização no Sky Go e Now. Basta conectar-se a partir de um PC ou de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. A transmissão ao vivo gratuita também está disponível em skysport.it e no canal Sky Sport no YouTube.

Comentadores do Grande Prémio de Portugal

Os comentários do Grande Prémio de Portugal serão confiados a Guido Meda, que será acompanhado pelos comentários de Mauro Sanchini.

Domingo, 24 de março

• 12h00 corrida de Moto 3

• 13h15, corrida de Moto2

• Corrida de MotoGP às 15h