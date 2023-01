Um retorno maravilhoso em amarelo e vermelho, e Pioli ficou em segundo lugar com a Juventus

Milão – Uma grande final em San Siro entre Milão E Roma. A partida terminou 2 a 2, e os Giallorossi conseguiram ficar para trás por dois gols nos últimos minutos da partida e encontrar um empate que parecia impossível dez minutos antes do final. Milan abre o desafio aos 30 minutos de jogo Kalulu De cabeça em cobrança de escanteio e bis no segundo tempo com bobega No contra-ataque com ajuda de Leão. A partida parece encerrada, mas a Roma conseguiu se recuperar de forma incrível na final de dois sets: primeiro diminuindo o prejuízo com uma cabeçada de ibanez De escanteio, Pellegrini marca 2 a 2 com Ibrahim Sobre os desenvolvimentos de tiro livre. O Milan tem, assim, que se contentar com a mesma coisa e agora ocupa o segundo lugar na classificação, 37 a mais que a Juventus, menos 7 do líder Napoli. Por outro lado, os Giallorossi dividem o quinto lugar com a Lazio, com 31 pontos.