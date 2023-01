Danilo está pronto para renovar com a Juventus, e o Milan avança com Ben Nasser

Há uma atmosfera de significativa renovação tanto no Milan quanto na Juventus. Rossoneri fechado para Bennacercom contrato que termina em 2025, com condição de 50 milhões. Para os bianconeri, um marco para o acordo com o brasileiro Danilo. No Inter, chutes são estudados em perspectiva, atacando com os sub-21 ingleses balogun Possuído por Arsenal e Carlos Alcaraz Da Avellaneda Racing, nascida em 2002.

Em Roma, estudamos movimentos para Karsdorp. Pode haver um indício de Juventus, mas os números não batem: 5 milhões sugeridos pelos Bianconeri, com os Giallorossi querendo pelo menos 10 e preferindo um destino estrangeiro. Se o holandês sair imediatamente, há interesse no especialista traore, O jogador do Rennes, de 30 anos. Em Nápoles, segue atrás de Meret: Se Sirigu aceitar a quadra do Cagliari, começaremos a trabalhar para um retorno Seguir