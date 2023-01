Vialli, por que o funeral será privado em Londres? Últimos desejos de Luka: “Que seja uma festa alegre”

a Funeral de Gianluca Vialli Esses dias serão realizados em Londres em um formato especial. A data ainda não foi anunciada e ele provavelmente não saberá. O ex-futebolista faleceu aos 58 anos em 6 de janeiro de 2023 de câncer pancreático, contra o qual lutava há 5 anos, deixando o mundo esportivo de luto, mas também torcedores e não torcedores. Luca deixou um vazio, mas fê-lo à sua maneira, a mesma coisa que o marcou ao longo da vida: o sigilo. Ele nunca se importava em ser visto e sua aparência era arrastada, assim como suas palavras. Gianluca nunca cruzou a linha que separa o profissionalismo do querer ver e sua família também.

É por isso que nestas horas, a família, a origem e a que ele construiu com sua esposa Catherine White Coopercom quem tem duas filhas, Olivia e Sophia, divulgou um comunicado dizendo que o funeral seria privado. “Agradecemos a muitos que o apoiaram ao longo dos anos com seu carinho. “Sua memória e exemplo viverão em nossos corações para sempre”, escreveram parentes em uma nota. E, segundo a Gazzetta dello Sport, uma cerimônia pública será realizada em Cremona nos próximos meses, possivelmente no final do torneio.

O último testamento de Luke

Uma decisão tomada não por desrespeito aos milhões de pessoas que querem assistir à última despedida de Vialli, mas uma decisão tomada com o maior respeito por Luca. Homem calculado, reservado e leal. Na verdade, foi ele quem fez seu testamento em seu funeral antes de sua morte. Conforme relatado pelo Corriere della Sera Nessas horas, seus entes queridos estão reunidos em Cremona com dor. A morte prematura de Gianluca é lamentada por seus irmãos e pais idosos, seu pai Gianfranco, 92, e sua mãe, Maria Teresa (conhecida como Marioli), 85.

Em Londres, o último adeus

Mas em Londres sua esposa Katherine está lá, com suas filhas Olivia e Sophia, e sua irmã e cunhada chegaram ontem. O lema da família Vialli é um só: confidencialidade. A data não foi especificada, novamente segundo a Via Solferino (porque os trâmites burocráticos em Londres são mais demorados que os nossos), mas de qualquer forma não será informada. O que sabemos é que acontecerá em Londres. Então Gianluca queria.

Gianluca Vialli «No entanto, os familiares que ficaram do seu lado recomendaram não organizar uma despedida cinzenta – explica o Corriere della Sera – Luca queria um “funeral alegre”». E tudo isso faz você se movimentar mais. Para sua despedida, Vialli quer um dia cercado pelas pessoas que o amam de verdade. «Certamente não será fácilO artigo conclui. Mas Luke era assim mesmo, cheio de vida e esplendor.

Missa em Cremona amanhã

Enquanto isso, amanhã em Cremona, sua querida cidade, será celebrada uma missa na paróquia de Cristo Rei, no bairro do Pó, onde Gianluca chutou pela primeira vez uma bola no campo da Capela. Parece que alguns de seus familiares inicialmente pensaram em celebrar missa na catedral, mas a mãe de Gianluca insistiu em se despedir de Cristo Rei, e onde tudo começou haverá despedidas.