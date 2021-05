Ingressos e cupcakes do museu: Buffon’s Crazy Show

Belenensis, de Portugal, tenta convencer o guarda-redes a ir com eles

Só estou procurando alguém ou algo para me motivar. Alguém muito mais louco do que eu por me persuadir a segui-lo: ‘Assim Gianluigi Buffon Ele falou imediatamente após erguer seu último troféu (Coppa Itália) com uma camisa da Juventus. Com efeito, nestas horas, uma proposta insana chegou a Buffon e essa é a proposta dos portugueses Pilinensis.

Crazy in the Roads (carta aberta ao porteiro) e nos conteúdos que o Clube de Lisboa prometeu incluir no contrato bilhetes para vários atrativos turísticos da capital portuguesa, incluindo uma licença anual para o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e um Pacote de seis “Pasteis de Belem” [crostate alla crema] Uma das sobremesas portuguesas mais populares da semana

Eis o que o clube português, agora afundado na quinta temporada, escreveu na tentativa de convencer o campeão mundial Buffon a vestir a camisa azul e aderir à causa. Imaginação e coragem definitivamente não faltam. Na verdade, a notícia foi captada por sites de todo o mundo.