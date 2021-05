Tutotécnico, uma terapia alternativa por trás de Gattuso Paulo Fonseca – Esporte

Por Giampaolo Marchini O início da próxima semana pode não ser decisivo para o anúncio do novo timoneiro, Viola. Muitas peças de mosaico ainda rolam sobre as mesas de vários presidentes e diretores esportivos. Nunca antes uma revolução de banco como este verão. Muitos deles estão em equilíbrio e os clubes que vão mudar a guia técnica serão o “plantel primeiro”. Se você acha que mesmo Conte não tem certeza de ficar, isso significa que o dominó pode começar a qualquer momento, incluindo …

Por Giampaolo Marchini

Talvez nem mesmo o início da próxima semana seja decisivo para o anúncio do novo timoneiro Viola. Muitas peças de mosaico ainda rolam sobre as mesas de vários presidentes e diretores esportivos. Nunca antes uma revolução de banco como este verão. Muitos deles estão em equilíbrio e os clubes que vão mudar a guia técnica serão o “plantel primeiro”. Se pensa que mesmo Conte não tem certeza de ficar, isso significa que o dominó pode começar a qualquer momento, também indiretamente com a Fiorentina que em vez disso, diretamente, identificou Gattuso como seu treinador. Mas o desconhecido no caminho percorrido pela viagem do Napoli para se classificar para a próxima Liga dos Campeões complica os planos da Fiorentina. A equipe roxa, que tem visto um aumento no número de competidores, está pronta para colocar um importante contrato sob a mão direita de Ringo e uma equipe que pode devolvê-lo à taça mais famosa.

As ações da Gattuso flutuam mais roxas do que os títulos de médio prazo. A princípio, pareceu um passo à frente, depois um desligamento quase total. Estamos trabalhando em lacunas no momento, mas por enquanto Rino não deu respostas específicas a ninguém. A Fiorentina espera para entender, então mergulha nas alternativas que ainda são conhecidas. Estávamos falando sobre o efeito dominó. Na verdade, Gattuso estava esperando para entender o futuro da cadeira de Simon Inzaghi, que parecia atraído pelas sereias inglesas. Ou talvez a Juventus seja mais “cafona”, já que o futuro de Pirlo está em jogo, apesar de vencer a Copa da Itália. Um assento que também pode ver o próprio Gattuso na corrida. Não é uma coisa pequena.

A Fiorentina esperava Gattuso com certeza, mas eles tiveram que preparar um plano reserva, o que não significa necessariamente uma escolta alternativa. De facto, a gestão roxa parece ter identificado o antigo treinador da Roma como substituto: Paulo Fonseca. É relatado que o primeiro contacto já foi feito com a comitiva do treinador português, que ia dar a sua aprovação. No entanto, não haverá confronto direto com Fonseca, que gostaria de entender as intenções e planos para reanimar a empresa roxa. A empresa está pronta para fornecer garantias precisas aos portugueses.

No entanto, a hipótese de Domenico Tedesco, que pode ter ordens na Bundesliga alemã, permanece. Enquanto está na Itália com De Zerbi agora no exterior, Juric é sempre a alternativa, em fuga com Verona e disponível para ouvir outras propostas. Assim como Abel Ferreira, o português que conquistou o título da Libertadores com o Palmeiras há alguns meses, ele tentou nos últimos dias. Fique sempre de olho no Marcelino, hoje no Athletic Bilbao, contra o Viola em momentos inesperados.