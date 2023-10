Entrevistas na TV e coletiva de imprensa

Cagliari- A Roma está lá e os jogadores estão com Mourinho. depois A história de fundo revelada pelo jornal Corriere dello Sport Stadio, neste sábado, assinada pelo diretor Ivan Zazzaroni, sobre a possibilidade de os portugueses serem expulsos em caso de derrota para o Cagliari., A equipe Giallorossi apresentou uma atuação forte e poderosa, derrotando o Rossoblu comandado por Ranieri por 4 a 1 e registrando a terceira vitória consecutiva depois de Frosinone e Servette (dez gols foram marcados e um gol sofrido no total). Contudo, ainda há preocupaçãoLesão de Dybala. Estas são as palavras do treinador da Roma no final do jogo.

21:00

Mourinho: “Aouar teve um desempenho muito bom”

Os portugueses comentaram: “Aouar? Ontem falamos bastante sobre ele, sobre a sua frustração e o que a equipa precisa num jogo difícil. Aouar encontrou uma posição de jogo muito importante para nós, pois tenta jogar nas entrelinhas e não ficar para trás demais.” “Ele fez isso muito bem, também do ponto de vista defensivo. É uma pena o cartão amarelo e sabemos muito bem que jogar com um meio-campista amarelo é um risco. Prefiro não falar do meu cartão amarelo.” “

20h45

Mourinho: Foi o que eu disse a Ranieri

O treinador continuou na conferência de imprensa: “Disse ao treinador que se ele quisesse regressar connosco no nosso avião, seria um prazer para mim”. Ele é um cavalheiro. Ele me disse que não poderia fazer isso, ele tem um grande senso de profissionalismo e eu gosto muito dele.”

20h30

Mourinho: “Procurámos mais solidez”

O português analisa a situação da equipa: “Procurávamos mais solidez. Em Génova o jogo foi muito estranho, também pelas lesões que tivemos. .” “Somos muito rápidos e intensos no meio-campo, foi importante buscar solidez, transições e equilíbrio. Não sofremos contra-ataques e em campo aberto, encontramos mais coesão. Com a bola quando o Paolo está em campo, “A área dele fica à direita e Pellegrini e Aouar mais à esquerda. Hoje foi difícil para nós porque só tive os meninos no banco do meio-campo. Depois dos três cartões amarelos no primeiro tempo, foi difícil”.

20h20

Mourinho: Vivo isolado do barulho lá fora

O treinador explica: “Tenho contrato até 30 de junho. Sei exatamente o que quero, que é dar tudo o que tenho pela Roma. Não há problema comigo. Hoje estou muito feliz, a Roma venceu e é por isso.” Estou aqui. Quero ajudá-los a obter os resultados que todos desejamos. Trabalho com os jogadores e com esta equipa todos os dias. Trabalhamos em “bolha”, treinamos, depois comemos, e nesse grupo de trabalho só pensamos em uma coisa: vencer uma partida atrás da outra, não pensamos em mais nada, vivo muito isolado do barulho que vem de fora, não tenho uma vida social terrível. Entre baladas e restaurantes, não sou criança, sei que é isso que quero para mim. Estou feliz com a vitória, mas não com os 11 pontos. não estamos muito longe dos lugares que queremos chegar.

20h10

Mourinho: “Lesão de Dybala? Não estou otimista.”

O técnico conta a Dazin sobre o desempenho do argentino, após ele se lesionar durante a partida: “Dybala não está otimista, então eu também não estou. Temos que esperar o resultado dos exames, mas confio muito no sentimento dos jogadores. ” “Estamos aguardando os exames dos médicos dos jogadores que querem conversar com ele, mas se ele não estiver otimista, eu também não. Certamente perderemos Paolo por tempo suficiente”.

20:00

Mourinho fala, declarações após a partida entre Cagliari e Roma

Há grande expectativa pelas palavras do treinador português no final da partida.

19h51

Cagliari – Roma termina com placar de 1-4

Acabou de terminar o jogo entre a equipa de Ranieri e a equipa de Mourinho em Cagliari. A Roma venceu o Cagliari por 4-1.

