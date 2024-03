Basquete, Liga Italiana: show do Tortona, Napoli venceu por 97-72

Virtus venceu o Olimpia por 84-75, Reyer foi derrotado por 78-71 pelo Sassari: Trento venceu Pesaro por 109-82

No vigésimo segundo dia de Liga Italiana de Basquete lá Virtus Bolonha dobroOlímpia Milão Na Segafredo Arena 84-75: Os Supers lideraram os Black Vs Marco Belinelliautor 17 pontos, 24 não é suficiente Napier Para a equipe de Messina. Em vez disso, ambos caem Venezaderrotou 78-71 em casa Sássariqual Nápolesque entra em colapso 97-72 a Tortona. Varese Excede Brinde 81-73, enquanto Trento Demolir Pizarro 109-82.

Virtus Segafredo Bolonha-EA7 Emporio Armani Milão 84-75

Um teste de força do Virtus Bologna, que venceu o Milan por 84 a 75, e também ajustou o saldo de gols na dobradinha contra o time do Milan. No primeiro tempo, as duas equipes mostraram muita intensidade e excelente velocidade em campo, e marcaram de forma contínua. A equipa da casa conseguiu avançar graças ao trabalho de Lundberg e Abbas. No quarto seguinte, Marco Belinelli arrancou, marcando onze pontos seguidos e puxando Segafredo para +15. Armani se agarra a Napier para se manter à tona, e no longo intervalo perde por dez pontos, em 47-37. As duas equipes jogaram em igualdade de condições no terceiro quarto, com Belinelli empatando com os V-Blacks graças ao talento de Napier e Mirotic: faltando seiscentos segundos para o fim, a diferença permanecia em dez pontos, em 64-54. No último quarto, Daniel Hackett foi o centro das atenções: dois hat-tricks muito pesados ​​para o nativo de Forlimpopoli no momento mais crucial, com o Olimpia a recuar. Na final, Mele e Mirotic encontraram energia para uma última tentativa de reviravolta, que foi extinta pelo grande trabalho de Lundberg e Abbas. O Bologna venceu por 84 a 75 pela décima sexta vitória no torneio, sem seis derrotas: mais um nocaute para o Milan, que está em terceiro lugar com quinze vitórias com a arma.

Virtus Segafredo Bolonha-EA7 Emporio Armani Milão 84-75

parcial: 24-19, 47-37, 64-54.

Virtus Segafredo Bolonha: Hackett 10 (2/3, 2/3), Lundberg 16 (2/3, 3/9, 3/4 TL), Abbas 11 (1/2, 3/4), Shengelia 11 (1/6, 3/ 6), Dunstone 2 (2/4 tl); Belinelli 17 (0/1, 5/7, 2/2 l), Pagula 3 (1/3 de 3), Cordinaire 4 (1/2, 2/4 l), Mickey 8 (3/5, 0/2 ).), 2/2 TL), Polonara 2 (1/3), Mascolo. Né: Zizic. Todos.: Assentos.

EA7 Empório Armani Milão: Baixo 5 (0/1, 1/3, 2/2 tl), Napier 24 (3/4, 3/6, 9/12 tl), Hall 5 (1/3, 1/4), ml 5 ( 1/2, 1/4), Voigtmann 13 (3/4, 1/3, 4/6 tl); Mirotic 14 (4/8, 2/4, 0/1 l), Bortolani, Flaccadori 2 (1/2, 0/1, 0/2 l), Ricci 5 (1/1, 1/3), Heinz, Caruso 2 (2/2 TL). Ne: não. Todos: Messina.

Presunto Dolomite Energy Trentino-Carpegna Pesaro 109-82

Uma vitória muito grande para o Trento, que derrotou o Pesaro com um placar de 109-82. Um bom começo para a equipe de Markey, que imediatamente alcançou a vantagem de 20-11 graças ao chute perfeito de Bamforth de fora do arco. Os donos da casa se recuperaram e reduziram a diferença para 20 a 18 com o placar de 7 a 0, encerrando o primeiro tempo comunicando-se com os visitantes. O equilíbrio manteve-se constante durante os seiscentos segundos seguintes: Dolomiti conseguiu ultrapassar e largou na liderança, mas o VL continuou agarrado ao jogo e no segundo tempo ficou três pontos atrás, 42-39. Ao retornar a campo após o intervalo, Trento conseguiu dar o empurrão decisivo na partida, com Baldwin avançando para levar seu time a 77-61 dez minutos antes do final (marcou 35 pontos para o time no quarto) . As coisas não mudaram para os homens de Sacchetti nos últimos tempos, na verdade pioraram: Dolomiti voa nas asas do entusiasmo, continua a marcar muito e a sofrer um pouco, terminando na final por 109-82. A décima primeira vitória do Trento, sem derrotas. Por outro lado, Pizarro somou dezesseis derrotas, e agora está na zona de rebaixamento com o Brindisi.

Dolomiti Energia Trentino-Carpina Presunto Pesaro 109-82

parcial: 18-20, 42-39, 77-61.

Dolomiti Energia Trentino: Baldwin 25 (7/8, 2/7, 5/6 TL), Mooney 14 (1/1, 4/7 TL), Grazules 14 (5/7, 0/4, 4/4) TL ), Biliga 16 (6/8, 1/1, 1/2 TL), Niang 4 (2/2); Hap 5 (1/3, 1/4), Alveti 15 (2/3, 3/4, 2/2 liras), Foray 11 (4/5, 1/1), Conte (0/1 de 3), Coc 5 (2/2, 1/4 TL), Diyara. Todos.: Jalebiati.

Pesaro Prosciutto Carpina: Cenciarini 5 (2/5, 0/5, 1/1 TL), Bamforth 21 (1/1, 5/7, 4/4 TL), Beloit 3 (1/2 de 3), McDuffie 16 (5/9, 1/3, 3/4 TL), total 12 (5/9, 0/1, 2/5 TL); Wright-Foreman 20 (5/6, 2/5, 4/5 tl), Visconti (0/1), Ford 2 (1/3), Tambone (0/1, 0/2), Mazzola 3 (0/ ) 1, 1/1). Né: Marito. Todos.: Bolsas.

Bertram Dearthona Tortona-GE.VI. Nápoles 97-72

A equipa piemontesa começou muito bem, liderada pelos excelentes Strautjens (10 pontos na primeira parte), e terminou o período inicial dez pontos atrás dos campeões da Taça de Itália. O cenário não mudou no período seguinte, que viu a equipa da casa ampliar para +15 com uma vantagem de 44-33 quando a sirene soou no longo período. Ao retornar à quadra, o Tortona mais uma vez ampliou a vantagem com os napolitanos, liderando por até vinte e oito pontos no final do terceiro quarto e efetivamente fechando o jogo mais cedo. A partida termina com o placar final 97-72: Esta é a quinta vitória consecutiva do Tortona em casa, ao mesmo tempo que representa o primeiro nocaute do Napoli após quatro vitórias consecutivas.

Bertram Dertona Tortona-Ge.Vi. Nápoles 97-72 (21-11, 44-33, 78-50, 97-72)

Bertram Dertona Tortona: Stratinas 13 (1/2 de 2, 3/4 de 3, 2/2 tl), Dow 11 (2/3 de 2, 1/3 de 3, 4/7 tl), Candy 6 (1/4 de 2 ), 1/4 de 3, 1/2 tl), Obasohan 11 (1/2 de 2, 3/5 de 3), Weems 13 (2/5 de 2, 3/8 de 3), Radosevic 5 (1 /) 3 de 2, 1/1 de 3), Zerini Ney, Ross 15 (1/2 de 2, 3/7 de 3, 4/4 TL), Tavernelli 0, Baldasso 8 (1/2 de 2, 2 /6 de 3, 0/1 TL), Kamagat 12 (5/7 de 2, 2/5 TL), Severini 3 (1/4 de 3). Todos eles são Rafael

Ge.Vi. Nápoles: Zubcic 7 (1/2 de 2, 1/6 de 3, 2/2 libras), Ennis 13 (3/12 de 2, 1/3 de 3, 4/6 libras), Owens 11 (1/4 de 2 ), 3/5 de 3), Marrom 7 (1/5 de 2, 0/2 de 3, 5/7 TL), Sokolovsky 10 (2/5 de 3, 1/1 de 3, 3/4 TL tl ), Pauline 13 (2/6 de 2, 2/7 de 3, 3/5 tl), Di Nicolau 5 (2/3 de 2, 1/2 tl), Sinagra Ne, Crane 2 (0/1 de 2 , 2/4 tl), bamba ne, ponto pyar 4 (2/2 de 2), ebeling 0 (0/1 de 2, 0/1 de 3). Todos.Milic

Openjobmites Varese-Happy Casa Brindisi 81-73

A equipe de Polyani conseguiu encontrar a vantagem no início da partida e mantê-la até o 15 a 16 no final do primeiro quarto, com claro equilíbrio em campo entre as duas equipes. Varese consegue uma vantagem de nove pontos no meio do set seguinte e chega ao +5, mas sofre novamente a reviravolta dos visitantes e vê o adversário ser derrotado na sirene antes do longo intervalo. Os lombardos voltam a campo com um estilo diferente e têm o controle absoluto da partida, chegando aos últimos dez minutos com uma vantagem de sete pontos, que foi defendida e depois fechando a partida com um placar de 81 a 73 que resultou em um sucesso fundamental do Openjobmetis na batalha contra o rebaixamento contra o Brindisi, que permanece na última posição. Bison é decisivo com 19 pontos no placar.

Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi 81-73 (15-16, 35-38, 63-56, 81-73)

OpenJobMitis Varese: Mannion 16 (3/9 de 2, 2/7 de 3, 4/4 tl), Olaniw 7 (2/2 de 2, 3/4 tl), Spencer 2 (1/1 de 2, 0/2 tl) , Woldetensae 3 (0/1 de 2, 1/4 de 3), Moretti 17 (0/3 de 2, 4/8 de 3, 5/5 tl), Virginio Ney, McDermott 6 (2/4 de 2, 2/2 TL), Assui N'Guessan ne, Besson 19 (4/5 de 2, 2/7 de 3, 5/8 TL), Okeke ne, Brown 11 (1/3 de 2, 3/7 de 3 ). Todos.Bialaszewski

Disse Casa Brindisi: Morris 16 (5/12 de 2, 1/6 de 3, 3/3 TL), Malaventura NE, La Quintana NE, Sneed 17 (2/6 de 2, 3/6 de 3, 4/6 TL), Lazzewski 2 (0/1 de 2, 0/4 de 3, 2/2 libras), Smith 5 (2/5 de 2, 1/2 libras), Sek Ney, Lombardi Ney, Bartley 12 (4/8 de 2, 1)/7 de 3, 1/2 TL), Risma 0, Bayhi 7 (2/4 de 2, 3/6 TL), Washington 14 (3/3 de 2, 2/3 de 3, 2/2 TL ), Todos.Sakuta

Umana Reer Veneza-Banco di Sardina Sassari 71-78

A equipa de Veneza assumiu a liderança nos primeiros minutos de jogo, mas um intervalo da Sardenha salvou-os na segunda parte do set, mantendo a vantagem de um ponto quando soou a primeira sirene. A reacção dos visitantes foi mais intensa no período seguinte, com a vantagem a chegar aos +10, o que mitigou em parte o resultado de 36-42 a meio do jogo. A segunda parte permitiu aos homens de Sipahia recuperar a clareza: Umana Rayir reduziu imediatamente a desvantagem, recuperando a liderança da partida e regressando ao +6, antes de fechar o quarto com o resultado de 60-57. Mas os últimos dez minutos voltam a servir de terreno para mais um contra-ataque, o decisivo que determinou a vitória dos visitantes por 78-71 no final de um jogo cheio de surpresas. Assim, a equipa de Veneza perde temporariamente o controlo do cume, enquanto Sassari alcança a décima vitória esta temporada na competição. 22 pontos para Gombold e Sims.

Umana Reer Venezia-Banco di Sardinia Sassari 71-78 (18-17, 36-42, 60-57, 71-78)

Umana Rara Veneza: Spiso 3 (0/1 de 2, 1/2 de 3, 0/1 tl), Heidegger 11 (1/3 de 2, 3/7 de 3), Kazarin 3 (0/1 de 2, 1/3 de 3), Di Nicolaou 0 (0/2 de 3), O'Connell Ney, Janelidze Ney, Cabengale 2 (1/3 de 2), Brooks 0, Sims 22 (4/8 de 2, 2/5 de 3, 8/10 TL), Wiltjer 6 (3/4 de 2, 0/3 de 3), Tucker 17 (8/13 de 2, 0/2 de 3, 1/4 TL), Weavers 7 (2/5 de 2, 1/2 de 3). Todos.

Banco di Sardenha Sassari: Cappelletti 10 (5/7 de 2, 0/1 de 3), Trier 0, Terry 13 (4/7 de 2, 1/7 de 3, 2/2 tl), Croslin 3 (0/1 de 2, 1 ) /3 de 3), Raspino Ney, Gandini Ney, Gentile 0, Diop 12 (4/6 de 2, 1/1 de 3, 1/2 TL), Gombold 22 (7/13 de 2, 8/9 TL ), McKinney 5 (1/2 de 2, 1/2 de 3, 0/2 TL), Jefferson 7 (3/3 de 2, 0/5 de 3, 1/2 TL), Charalambopoulos 6 (2/5 de 2, 0/2 de 3, 2/3 TL). Todos.Markovich



