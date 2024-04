Orsato joga com Collina, dúvida do gol e cartão vermelho do Bremer desperdiçado

Daniele Orsato ainda é considerado o melhor árbitro italiano e não foi por acaso que foi escolhido por Roque para uma partida tão importante. O apito de Schew, em sua última temporada como técnico, foi usado com menos frequência do que nas temporadas anteriores, mas quase sempre em grandes jogos e na Liga dos Campeões. A última partida, muito positiva, no torneio Frosinone-Bologna Mas vamos ver como ele se saiu ontem no Stadio Olimpico no jogo de volta das semifinais da Copa da Itália.

A história de Orsato com Lazio e Juventus

A partida contra a Juventus foi a 51ª entre Orsato e Lazio. O histórico com o Skew Whistle foi bastante favorável com 22 vitórias, 12 derrotas e 16 empates. O último jogo direto dos Biancocelesti foi um empate sem gols contra o Napoli, enquanto na Copa da Itália deste ano ele dirigiu a partida das quartas de final contra a Roma. Porém, esta foi a sua terceira partida entre Lazio e Juventus com a seleção romena que, junto com o grupo Orsato-Juve, conseguiu o empate máximo, perdendo as outras duas partidas (uma delas pela Copa da Itália em partida extra). . tempo). . O resultado geral da Vecchia Signora com o apito Schio foi positivo. Os Bianconeri foram comandados 43 vezes por ele. Registrando 22 vitórias, 13 empates e 8 derrotas.

O árbitro advertiu apenas um jogador

Com a ajuda dos assistentes Carbone e Perotti, com o quarto homem de Marcenaro, Di Paolo no VAR e Irati no VARO árbitro advertiu apenas um jogador da equipe de Allegri: Locatelli (J). Tempo de recuperação: período de 1', período de 5'.

Lazio e Juventus, situações em câmera lenta

São episódios questionáveis. Devo dizer que Orsato foi um pouco controlador em Collina, com um pouco de heroísmo e sempre evitando parar o evento. Aos oito minutos, os Biancocelesti protestaram contra um suposto jogador Tocando no braço de Cambiasso na região do Lácio: Você pode continuar em direção a Orsato. Aos 34 minutos, cartão amarelo para Locatelli, que interveio tarde devido a uma escorregadela sobre Castellanos: o médio recebeu cartão amarelo e vai falhar a final da Taça de Itália. Aos 49 minutos, a Lazio marcou o segundo gol, mas houve verificação do VAR no gol de Castellanos: situação regular porque Danilo o manteve em jogo após assistência de Luis Alberto. Aos 88 minutos, a Lazio protestou por interferência de Bremer em bola longa de Immobile: Para o árbitro não há nada, nem depois da verificação do VAR.

Graziano Cesare fornece clareza. “Orsato passou no exame”, explica o ex-árbitro genovês do Canale 5 na Mediaset. O aviso severo de Locatelli foi apropriado para o seu deslize caótico. No gol de 2 a 0 da Lazio, a habilidade também veio de Orsato, que aproveitou o erro de Kostic, dando a vantagem e aos 3 segundos e meio chegou o segundo gol da Lazio. Aí vemos a única intervenção do VAR, o confronto entre Bremer e Immobile, mas Orsato não consegue ver porque segue a bola: aqui cai Immobile. Irati e Di Paolo vão ver os acontecimentos em Alfar para ver se há alguma violência, como vocês podem ver: Ali à esquerdaMobile, que procura Bremer, empurra-o com o ombro E a bola está longe, qual é o objetivo neste momento da partida? A resposta foi um tapa, não um soco, com queda tardia do atacante da Lazio. O gesto de Bremer é um tapa, não um soco, e é um gesto que pode ser evitado. No geral, Orsato deixou o jogo rolar bastante, principalmente no primeiro tempo, onde apitou muito pouco, mas dirigiu bem a Lazio e a Juventus.