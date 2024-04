Riscos de exclusão em Portugal

Fábio Fognini Existe um risco enorme. Tenista italiano, número um no ranking áreas desafiadoras, Atualmente disputado em Portugal, foi o herói do episódio emocionante, durante o jogo contra o belga Joris De Loor. No final do primeiro set (em que o belga regressou a casa), Fognini Ele jogou a bola em direção às arquibancadas Foi ocupada pelos dirigentes da Confederação Portuguesa. A bola foi rebatida por trás Vasco Costa (Presidente da União).

Os riscos de Fognini são altos

Gerente independentemente O pedido de desculpas de Fognini O supervisor questionou e pediu para ser excluído. Blue simplesmente escapou com um aviso, Dado que a bola só atingiu o presidente português quando bateu na parede (trajeto que foi considerado involuntário). O tenista italiano conseguiu dar continuidade ao desafio, que venceu em três sets. Na segunda rodada haverá um clássico com… Stefano Napolitano.