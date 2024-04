Atalanta – Fiorentina 4-1 transmissão ao vivo da Copa da Itália: Gasperini na final ao vivo

Bérgamo – Combinação incrível. A Atalanta vence a Fiorentina por 4 a 1 (vitória por 1 a 0 no jogo de ida) e viaja para a final da Copa da Itália, onde enfrentará a Juventus. Kopmeinerz abriu o placar aos oito minutos e Martinez Quarta empatou aos 68 minutos (com os Viola já reduzidos a dez jogadores devido ao cartão vermelho de Milinkovic). Scamaka fez então o 2-1 e o prolongamento parecia a um passo de distância. Aos 94 minutos, Lookman faz o gol decisivo (após aprovação do VAR). Pasalic fecha no último segundo. Foi assim que os italianos se despediram da taça.

Atalanta – Fiorentina: notícias, estatísticas e placar do jogo

23h37

As palavras de De Roon sobre a Juventus

“Estamos muito felizes, voltar à final é difícil, principalmente depois da derrota em Florença. Tivemos a sorte de marcar o gol logo de cara e isso nos deu confiança, depois disso foi um jogo meio desleixado. No primeiro tempo voltamos fortes e havia muito espaço.” É uma pena sofrer um gol de bola parada, mas voltar à final é uma grande satisfação. Final com a Juventus? “Podemos vencer qualquer equipa, mas não será fácil.”. De Roon foi então para a Mediaset após a partida.

23h18

Fiorentina fala italiano

“A maior amargura? Definitivamente ser expulso… com dez homens é difícil. Mudamos tudo e ficamos um ano sem receber cartão vermelho. No final, nos defendemos de forma organizada e abrimos mão dos nossos direitos. Conseguimos marcar, mas com dez homens foi muito difícil para a Atalanta. Até ao golo de 3-1 estávamos bem. “Viemos aqui com a ideia de passar a rodada”. como italiano Para Mediaset após a partida.

23h15

Farha Sakamaka: Estas são as palavras dele

“Foi um jogo incrível da nossa parte. Pressionámos até ao fim para levar o golo para casa. O meu golo? Estou feliz porque ajudei a equipa e é graças aos meus companheiros quando marco. Jogar com a Atalanta é bom. O último? Não há favoritos, vamos jogar. Acreditamos que jogo após jogo, estamos aproveitando esse momento de setembro sonhando em disputar esses desafios. Time nacional ? “Quando tivermos que pensar na seleção nacional, faremos isso, agora não é hora para isso”. como Scamaka Para a Mediaset na partida pós-Cuppa Itália.

23h06

Data final da Copa da Itália

A final da Copa da Itália de 2024 entre Atalanta e Juventus Será realizado no dia 15 de maio, às 21h, no Estádio Olímpico de Roma.

22h58

90'+9' – A partida termina com a Atalanta vencendo a Fiorentina por 4 a 1

A partida terminou com a vitória da Atalanta por 4-1. A equipe de Gasperini chega à final da Copa da Itália.

22h58

90'+8' – Atalanta derruba o pôquer

Numa final incrível, a Atalanta também marcou 4-1. Pasalic marcou no contra-ataque, que venceu Terracciano e deu início à festa.

22h55

90'+6' – Belo gol da Atalanta

VAR aprova gol e posição da Atalanta Olhar é bom. Assim, a decisão do árbitro assistente foi anulada, deixando os nerazzurri vencendo por 3 a 1. O Estádio Joyce explode.

22h54

90'+5' – Atalanta marca gol, mas está impedido

Início rápido com Scamaka mandando Lookman: chute de pé esquerdo e gol, mas o árbitro anula. Impedimento.

22h48

89' – De Ketelayer comete um erro impressionante

Reinicialização rápida da Atalanta com De Ketelaer, que movimenta a bola para a esquerda e chuta forte: chute alto.

22h47

88' – Lookman tenta, Terracciano está lá

Virada para a área por Lookman, chute rasteiro e central. Barra Terracciano. Os últimos minutos de uma partida difícil. Existe o espectro da prorrogação.

22h35

75' – Skamaka faz 2 a 1

Atalanta volta a liderar e Scamaka marca. De Ketelaere chutou para a área e deu meio chute do atacante azul. Desafio duplo novamente em empate.

Atalanta – Fiorentina, sequência de fotos da magia de Scamaka

22h27

68' – Gol da Fiorentina de Martínez Quarta

A cobrança de falta de Biraghi é uma cabeçada perfeita Martínez IV: Tiro perfeito e acertou Karneski. Estamos agora em 1-1. A Fiorentina está atualmente qualificada.

22h14

55' – Belotti sai para quarto

O italiano, após o cartão vermelho para Milinkovic, repara imediatamente: sai Belotti e sai Martinez Quarta.

22h12

53' – Cartão vermelho para Milinkovic

O zagueiro sérvio manda De Kittilairi em direção ao gol: clara oportunidade de gol e cartão vermelho direto para o jogador da Fiorentina. O que deixa dez.

22h08

49' – Ruggeri está perto de marcar

Belo cruzamento de Zappacosta para cabeceamento de Ruggeri, que mandou para o poste mais distante e mandou por cima. Uma excelente oportunidade para a Atalanta.

22h04

46' – Início do segundo tempo entre Atalanta e Fiorentina

Recomeçamos com a primeira bola do segundo tempo jogada pela Atalanta. Não há mudanças entre as duas equipes.

21h50

45'+4' – Fim do primeiro tempo

Fim do primeiro tempo, 1 a 0 para a Atalanta. O gol de Kopmeiners foi marcado e o placar de Skamaka foi anulado por 2 a 0. No momento está empatando com a Fiorentina (1-0 no jogo de ida a favor do Viola).

21h41

41' – Atalanta ainda é perigosa

Preparação de Scamaka que cruza para o meio para Ruggeri: Parou e chutou muito alto, mas que chance para Atalanta.

21h35

35' – Privido Fiorentina, Atalanta está perto de marcar

Acelere De Ketelaer Quem chuta pela borda com o pé esquerdo: toca na trave e acerta Terracciano. A partida está em um ritmo muito elevado.

21h27

29' – Clima tenso em campo

Nico Gonzalez cai na área tocada pelo joelho de Carnesecchi. Os jogadores da Atalanta não concordam e descontam no argentino.

21h25

24' – Terracciano e boa defesa de Kopmeinerz

Um passe cruzado para o holandês, que penetra na grande área e chuta rasteiro. Terracciano está lá e funciona bem. Kopmeinerz tem sido o homem extra da Atalanta até agora.

21h15

15' – Gol anulado da Atalanta

La Penna al Var verifica tudo novamente. Kopmeinerz aparentemente pisou em Beltran (que na verdade permaneceu no chão) no início do evento. O árbitro anula o gol. Atalanta-Fiorentina 1-0. O que resta é o gesto maravilhoso de Skamaka, que marcou um gol maravilhoso.

21h14

13' – Atalanta aumenta vantagem com gol de Scamaka

Um início esmagador para a Atalanta, que já lidera por 2-0. De fora da área, um chute que não pode ser executado acaba no canto superior.

21h09

8' – Gol da Atalanta contra o Kopmeiners

Um tempo caótico da defesa viola, com o holandês chutando de dentro da área com o pé esquerdo e vencendo Terracciano. Atalanta x Fiorentina 1 a 0 e placar novamente equilibrado na final.

21h08

7' – Carnesici diz não a Belotti

Bela jogada vertical da Fiorentina: bola para Belotti na ponta, que gira com o pé esquerdo e chuta forte. Carnesecchi está lá e bloqueia lateralmente.

21h05

5' – O primeiro episódio da Fiorentina

Chute de longa distância de Nico Gonzalez Carnesecchi defende a bola sem maiores problemas. O início da personagem Fiorentina que atualmente está tentando jogar.

21:00

1' – Atalanta x Fiorentina, início da partida

Começamos no Estádio Joyce e começa a Atalanta-Fiorentina. A primeira bola da seleção italiana.

20h44

Palavras de Brady

O diretor esportivo da Fiorentina também conversou com a Mediaset, Daniele Brady: “São jogos que não devem ser oficializados. Será uma batalha contra uma equipe forte e saudável. Tentaremos dar tudo. A final da Copa da Itália é um objetivo importante, antes era um pouco subestimado, mas dá uma grande vantagem. oportunidade.” Uma sensação maravilhosa.”

20h42

Letras de Perkasie

“O perigo é que enfrentamos uma equipa muito forte. Temos que tentar recuperar do jogo da primeira mão. Vamos ver o que acontece. Sabendo que o jogo foi preparado da melhor forma possível no nosso estádio, com certeza haverá um grande participação da equipe.” em geral.” como Lucas Percassi, O CEO da Atalanta fala com a Mediaset antes do início da partida.

20h24

Atalanta-Fiorentina, cuidado com pessoas sob custódia

Na Atalanta, Ederson, Skamaka, De Roon, Miranchuk correm o risco de perder a final. Para a Fiorentina, Bonaventura, Nezola, Kouame, Mandragora e Infantino estão todos no livro de reservas.

20h19

Atalanta – Fiorentina, Supertaça também disponível

Atalanta e Fiorentina competem para chegar à final da Taça de Itália, mas também para passar à final Supertaça Que será realizado na Arábia Saudita em 2025. Com o novo formato (que já foi visto em janeiro), se classificam os dois finalistas da Copa Nacional, o vencedor do Scudetto e o segundo colocado do torneio.

20h09

A escalação oficial para a partida entre Atalanta e Fiorentina

Atlanta (3-4-1-2) – Carnecici; Gemseti, Hein, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Copineiros. De Ketler, Scamaka. Treinador Gritti (Gasperini não é elegível).

Fiorentina (4-3-3) – Terracciano; Dudu, Milinkovic, Ranieri, Biraghi; Boaventura, Mandrágora; González, Beltran, Kwame; Belotti. Tudo italiano.

19h43

Atalanta-Fiorentina, onde você pode assistir na TV

A partida entre Atalanta e Fiorentina, que começa às 21h, estará visível no Canale 5 e transmitida pela Mediaset Infinity. Aqui estão todos os detalhes.

19h30

Atalanta – Fiorentina, final disponível

Atalanta – Fiorentina, segundo semestre. Quem passar enfrentará a Juventus na final. Começamos novamente com um empate em 1 a 0 no jogo de ida marcado por Mandragora (um golaço de longa distância). O pontapé inicial está marcado para as 21h.

Bérgamo – Estádio Joyce