Carro usado, com esse truque vai demorar um minuto para saber se você pode confiar em quem está vendendo para você | Adeus aos golpes

Comprar um carro é sempre um investimento importante e no qual você precisa pensar muito, sem ter que abordar sem pressa e sem muita ansiedade.

Na frente de um Crise econômica cO que parece não ter precedente ou fim, e parece que muitos nesta fase o alcançaram senso comum Dificuldades, deste ponto de vista.

Esta é a principal razão por trás Setor usado Neste aspecto está a ter uma época mais próspera do que nunca: por razões óbvias.

Comprar um carro usado pode ser economicamente vantajoso, porque obviamente você está pagando muito menos pelo modelo Você vai pagar muito Se fosse novo.

Porém, por outro lado, devemos prestar muita atenção ao que compramos: como podemos saber se o carro que vamos comprar é bom ou não Isto é um golpe? Existem truques diferentes.

Truques para detectar golpes de carros usados

Compre um carro usado e tenha certeza de que não estamos sendo roubados e que não é menos que um fraude? Para falar a verdade, isso pode ser feito, é fácil e, na verdade, leva apenas um minuto para perceber. Existem alguns truques fáceis que você pode desenvolver para detectar golpes e golpistas. A primeira coisa a fazer é dar uma olhada Documento de registro Veículo: É claro que o número de quilómetros do último serviço deve corresponder ao do seu próprio Conte – quilômetros.

Então dê uma olhada na carroceria para ver se as peças estão corretas Metal ou plástico Ter aproximadamente a mesma composição e durabilidade em todas as áreas, ou quaisquer irregularidades podem indicar que alguns incidentes se desenvolveram rapidamente, mas permaneceram calmos no momento da venda, como teriam acontecido Abaixe o preço. E então?

O que considerar antes de comprar um carro usado

Observe também as portas, os para-lamas e a forma como esses componentes são “agarrados”: se houver peças penduradas ou juntas pouco convincentes, tome cuidado. Portas, como Capturar E Caixa, eles devem abrir o melhor que puderem. Obviamente você precisa dar uma olhada no motor. Se estiver limpo, se tiver manchas de óleo ou pingando líquidos: Talvez um mecânico possa te ajudar.

Neste nível de sentido Pneus, unificação entre eles, Al-Madad. Seria também apropriado, sempre que possível, verificar esta Bancos de dados Para rastrear quaisquer possíveis incidentes anteriores. Às vezes os carros ficam danificados mantido escondido Então não venda o carro.