Candriam positivo em títulos do governo para Itália e Portugal

Nicholas Forrest, chefe global de renda fixa da Candriam, vê uma forte recuperação na economia da Zona do Euro e mantém uma perspectiva negativa sobre a dívida subjacente e positiva nos países periféricos

EU ‘Zona do euro Eu entrei agora fase de expansão junto com Estados Unidos da AméricaO Japão e o Reino Unido continuam se recuperando. Provavelmente nos próximos dezoito meses diminuindo Bancos centrais com a redução gradual dos programas de compras, com os primeiros contactos previstos para o segundo semestre do ano, o que terá impacto nas taxas de rendibilidade das obrigações e nos mercados de crédito. O Banco da Inglaterra e o Canadá já anunciaram medidas nesse sentido, enquanto o Fed deve agir em 2022. Quanto à Europa, o PEPP deve terminar em março do próximo ano. No entanto, por enquanto, os principais indicadores, como a recuperação do mercado de trabalho, ainda estão longe de estar completos e bem abaixo dos limites que desencadeariam o anúncio de corte de juros do Fed.

financiamento de recuperação

Esta é a imagem mostrada em um comentário de Nicola Forrest, Chefe Global de Renda Fixa, Membro do Comitê Executivo D Candrium, confirmando que todos os membros da UE ratificaram a “Decisão sobre Recursos Especiais”, que define o financiamento do orçamento da UE. bem ali Comissão Europeia Assim, pode começar a pedir recursos emprestados para financiar fundo de recuperação, lançada para apoiar a recuperação económica, a partir do segundo semestre de 2021. Entretanto, as campanhas de vacinação continuarão a representar mais uma fonte de apoio em toda a União Europeia …

Este artigo foi escrito por FinanciaLounge.com.