Capítulo gravado do porto de Ravenna.

Nos primeiros cinco meses de 2022, a taxa de tráfego aumentou 8,3% em relação a 2021.

Estima-se também um bom resultado para junho (+4%), que é o recorde do primeiro semestre.

o Porto de Ravena No período de janeiro a maio de 2022, foram comercializadas 1.1472.448 toneladas, um aumento de 8,3% (875 mil toneladas a mais) em relação ao período de janeiro a maio de 2021.

o pousar que eles Embarque Foram, respectivamente, iguais a 9.971.494 toneladas (+10,0% em 2021) e 1.500.954 toneladas (-2,0% em 2021).

De janeiro a maio de 2022 número de toques O número de navios atingiu 1.122, com mais 21 escalas (+1,9%) em relação aos primeiros cinco meses de 2021.

Maio de 2022, em particular, tem geralmente movido 2777.128 toneladas crescentes”mês após mêsEm 15,5% (370.000 toneladas a mais) em relação a 2021.

Então, retoma com crescimento em um mês maionese Essa tendência positiva nos movimentos públicos que ele boicotou abrilque vem sendo continuamente registrado pelo Porto de Ravenna desde então março de 2021.

De fato, quase todas as categorias de produtos mais importantes apresentaram saldo positivo em relação aos primeiros cinco meses de 2021.

Análise das mercadorias para embalagem, de janeiro a maio de 2022 AD produtos secos (Carga a granel sólida, variada e padronizada) – movimentando 9.504.590 toneladas – 7,7% a mais que em 2021.

Já na área de carga seca, nos primeiros cinco meses de 2022, a carga consolidada em contêineres (com 1.104.030 toneladas de carga) aumentou 9,0% em relação ao mesmo período de 2021 e 8,4%, enquanto a carga em vagões aumentou 9,0% Ferrovias (745.755 toneladas) aumentaram 24,9% em relação a 2021.

o produtos líquidos – Movimentação de 1.967.858 toneladas – nos primeiros cinco meses de 2022 aumentou 10,8% em relação ao mesmo período de 2021.

o setor agroalimentar (Alimentos e produtos agrícolas) 2.310.737 toneladas de carga foram movimentadas nos primeiros cinco meses de 2022, um aumento de quase 27,6% (500.000 toneladas a mais) em relação ao mesmo período de 2021 e de 15,7% em relação ao mesmo período de 2019.

Análise de tendências de categorias de produtos individuais, destaca a recuperação no movimento de mercadorias em janeiro-maio ​​de 2022 cerealcontra 629.541 toneladas, um aumento de 232,6% em relação a 2021 (onde foram comercializadas 189.259 toneladas).

O resultado do período de janeiro a maio de 2022 também foi bom no movimento . precisoUm aumento de 19,7% no período de janeiro a maio de 2021.

derrubar sementes oleaginosas que movimentou 585.535 toneladas nos primeiros cinco meses de 2022, alta de 5,1% em relação a 2021 e 81,2% em relação a 2019.

O resultado dos primeiros 5 meses de 2022 de Óleos animais e vegetaisEm 7,1% em relação ao mesmo período de 2021.

o Materiais de construção Foram 2.151.345 toneladas comercializadas de janeiro a maio de 2022, queda de 3,5% em relação a 2021.

Em particular, lidar com Matérias-primas para a produção de cerâmica Na região de Sassuolo, sua produção foi de 19.838.328 toneladas, queda de 1,9% em relação aos primeiros cinco meses de 2021.

Com efeito, desde o final de fevereiro, o setor cerâmico – principalmente as regiões de Emilia e Faenza – está sem abastecimento, e uma vez que o barro é armazenado em armazéns portuários Ravenaem busca de alternativasUcrânia.

Envio de Turquia, Espanha e Portugal que substituiu parte da quantidade de lama (2,5 milhões de toneladas) anteriormente recebida pelo porto de Ravenna dos portos ucranianos, em particular Nikolaev E a Mariupol, Destruído pelo bombardeio russo e minerado.

No final de maio, atracado em Porto de Ravenavindo deÍndiao navio onda de cedrocom uma carga de 30.000 toneladas de argila.

para mim produtos de metal O período de janeiro a maio de 2022 registrou 2.909.190 toneladas, apesar da guerra, um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período de 2021.

Nos primeiros cinco meses de 2022, em relação a derivados de petróleoForam movimentadas 1.021.344 toneladas, um aumento de 1,5% (mais 15.000 toneladas) em relação ao mesmo período de 2021.

Nos primeiros cinco meses de 2022, eu também produtos químicos (+47,5%) que é de 415.076 toneladas.

Por outro lado, a diminuição dos volumes Fertilizantes Foi negociado no porto de Ravenna nos primeiros cinco meses de 2022 (-18,7% em relação ao mesmo período de 2021), com um valor de 627.191 toneladas.

Nos primeiros cinco meses de 2022 eu recipientes, equivalente a 103.249 TEUs, face a 2021 (+ 12,9%) e face a 2019 (+ 16,0%). O crescimento incluiu 80.518 TEUs completos (78,0% do total de TEUs) até 12,4% em relação a 2021 e 11,9% em relação a 2019.

Em toneladas, o Transporte de carga conteinerizada Nos primeiros cinco meses de 2022, o equivalente a 1.104.030 toneladas, aumenta em relação a 2021 (+9,0%) e 2019 (+8,4%).

o número de toques navios porta-contentoresque é igual a 196, se alinha com 195 para 2021.

Só em maio foram movimentados 24.695 TEUs, dos quais 18.085 cheios (+8,4% em 2021) e 6.610 vazios (+54,0% em 2021), um aumento significativo em relação a maio de 2021 (+17,8%). de maio de 2019 (+43,7%).

O resultado geral dos primeiros cinco meses de 2022 foi bom para carretas e vagões, com aumento de 9,1% no número de peças movimentadas (37.535 peças, 3.134 a mais que no mesmo período do ano anterior) e de 24,9% em termos de mercadorias movimentadas (745.755 toneladas) em relação ao mesmo período de 2021. Além disso, os lotes negociados superaram os volumes negociados dos primeiros cinco meses de 2019 em 14,9%, enquanto as mercadorias negociadas aumentaram 13,8%.

Excelente resultado de linha Trailer Ravina – Brindisi – Catania: Em janeiro-maio ​​de 2022, de fato, os lotes negociados, iguais a 33.467, cresceram 16,1% em relação a 2021 (4.652 lotes a mais em apenas cinco meses), e somente em maio, o corte foi de 6.778.542 a mais que maio de 2021 ( +8,7%) e mais 1.110 (+19,6%) em relação ao mesmo mês de 2019.

resultado os carros Que, em janeiro-maio ​​de 202, movimentou 3.097 lotes, sendo 1.701 lotes a menos (-35,5%) ante 4.798 lotes em 2021 e 2.542 lotes a menos (-45,1%) ante 5.639 lotes em 2019.

Mas, depois de março e abril difíceis, onde o manuseio foi zero, maio finalmente teve uma recuperação e teve um bom desempenho: 891 lotes desembarcados, 551 lotes a mais (+162,1%) do que no mesmo mês de 2021.

Graças ao acordo assinado entre Autoridade do Sistema Portuário E a empresa de cruzeiros Real Caribe, Com um investimento de 32 milhões de euros (dos quais 20 milhões foram financiados por Royal Caribbean) para a construção do novo terminal marítimo A Porto CorsiniA partir de domingo, 23 de março, Ravena e tudoEmília Romanha Tornou-se um verdadeiro destino turístico nacional, com chegada e partida do porto Ravena Milhares de pessoas de todo o mundo,

A partir de maio eles registraram um arquivo Ravena 23 viagens em navio de cruzeiro, para um total de 23.964 passageiros, incluindo 18.344 passageiros.porto de origem“(9.224 desembarcados e 9.120 a bordo) e 5.573 “em trânsitoSó no mês de maio foram registradas 19 escalas e 21.579 passageiros de cruzeiros, dos quais 16.389 em “porto de origem” em Ravena e 5143 “em trânsito”.

primeiro convidado especial de . Porto de Ravena ele estava lá brilho dos mares A partir de Royal Caribbean.

Atracou pela primeira vez em Porto Corsini às 6h de domingo, 15 de maio, para lançar um ano de investimentos e lucros para o nosso porto e arredores.

Terminal de cruzeiros de Porto Corsini continuará a acolher brilho dos mares Todas as semanas, durante toda a temporada de verão até o próximo outono.

Estimativas para o mês de junho

Desde as primeiras estimativas – formuladas com base em comunicações preventivas enviadas para Sistema Comunitário Portuário Quando os pedidos fecham – para o mês de junho Espera-se um bom resultado, pois foram comercializadas cerca de 2,3 milhões de toneladas, alta de 4% em relação a junho de 2021.

Assim, a movimentação nos primeiros seis meses de 2022 deve atingir mais de 13,5 milhões de toneladas (+7% em relação a 2021), o que é um semestre real”quebrou recordes mundiais“Na história da Porto de Ravena.

Os aumentos mais significativos de volumes para junho são esperados em i alimentos líquidos (+76,7% em relação a junho de 2021), por exemplo produtos químicos líquidos (Quase +18% em relação a junho de 2021 e aproximadamente +51% em relação a junho de 2019) Fertilizantes (+7% em relação a junho de 2021 e 140% em relação a junho de 2019) Materiais de construção (dados em mais de 22% em relação a junho de 2021 e em 6,4% em relação a junho de 2019).

Resultado de meio ano, o crescimento alimentos agrícolas: sólidos (+25%) e líquidos (+40%), em relação ao primeiro semestre de 2021.

e eu também produtos químicosem mais de 40% em relação a 2021 e quase 30% em relação a 2019.

O resultado do primeiro semestre de 2022 foi muito bom Carga em reboques e contêineres: Comparado ao mesmo período de 2021 e 2019, as mercadorias em trator em 24%, respectivamente, enquanto que em Recipiente Subiu 11%.

Em particular, estime a tendência dos primeiros seis meses de 2022 para i Recipienteque deve ultrapassar 120 mil contêineres, o que representa +13% em relação aos primeiros seis meses de 2021. Só em junho de 2022 deve crescer cerca de 16% em relação a junho de 2021.

Quanto ao tratorOs trailers manipulados em janeiro-junho de 2022 devem ultrapassar 40.000 peças (+12% em 2021 e +24% em 2019).