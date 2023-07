Petição à NHTSA sobre aceleração repentina de Teslas

Há vários anos, alguns modelos da Tesla são Envolvido em acidentes e acidentes Não por causa de seus motoristas, mas por erros repentinos do sistema que levam à aceleração involuntária, a ponto de Proprietários pagos para se fotografar Para provar que não estavam dirigindo.

Ele também relata Auto desenvolvimentoDepois de coletar inúmeros relatórios e informações recebidas, a NHTSA of America Recebeu um relatório Consequentemente, a aceleração repentina será real e não por culpa do motorista, mas Que a Tesla pode e deve funcionar para resolvê-lo.

Qual é a causa dos acidentes não intencionais?

Não são poucos os acidentes que os carros da Tesla poderiam ter causado, desde Formulário 3 Eu bati em uma parede em Paris, V.I modelo Y que causou duas mortes em Chaozhou, na China, apesar da tentativa do motorista de pará-lo pressionando o pedal do freio, conforme evidenciado pelas luzes de freio.

Embora as investigações tenham chegado à conclusão de que Motoristas causam acidentesMas os motoristas lamentaram a aceleração repentina de seus carros.

O problema pode surgir em certos casos

O sistema de assistência à direção que Tesla usa parece ser baseado em um motor de alta corrente de 12 volts. Devido ao grande peso dos carros Tesla, o motor auxiliar de direção requer mais 100 amperes para girar as rodas Quando o carro está estacionado. Como resultado, um sistema de 12 volts experimenta uma queda de tensão significativa, para quase zero volts, por várias centenas de microssegundos.

durante este período , Se a recalibração for iniciada, pode ser gerada uma tensão de calibração incorreta, muito próxima de zero volts. De acordo com os resultados do relatório, esse estado continua até que outra calibração do ADC seja realizada, o que pode levar alguns minutos. Uma vez que a calibração é realizada com dados incorretos, um O esforço máximo é equivalente a pressionar o acelerador até o curso máximo.

Isso explicaria, entre outras coisas, por que os dados coletados mostram essa O metrônomo está totalmente comprimido Apesar das declarações dos proprietários em contrário.

Soluções

De acordo com a petição, todos os carros da Tesla serão afetados, embora o Model S e o Model X usem um chip de controle DSP ligeiramente diferente. A mesma petição está sendo enviada ao NHTS, os shows Duas soluções para o problema. A primeira é adicionar um arquivo Uma segunda linha de energia de 12 volts Com bateria própria e conversor DC/DC usado apenas para alimentar os sensores do APP que fornecem energia aos sistemas do acelerador.

o segundo é Modifique a rotina de calibração do softwareO teste de tensão antes do uso é uma solução vista como mais simples e barata de implementar nos veículos existentes, pois exigiria apenas uma atualização de software.

Neste momento, não sabemos se o conteúdo da petição está correto, claro, o material enviado ao NHTS é interessante, e veremos se uma resposta oportuna ao problema da aceleração repentina é dada.

