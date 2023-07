A escala do alojamento: as esperanças e os medos dos hoteleiros europeus

O que pensam os hoteleiros europeus?

Booking.com e Statista Inc. se uniram. descobrir. O resultado é a segunda edição do Barômetro europeu de instalações de hospedagem.

Enquanto a indústria responsável Dos mais de 22 milhões de empregos na UE e € 1,3 trilhão (9,5%) da economia do bloco, acreditamos que é importante entender as esperanças e os medos dos diretamente afetados. Afinal, a hotelaria não é uma entidade abstrata, mas os homens e mulheres que vão trabalhar todos os dias para proporcionar aos seus hóspedes experiências inesquecíveis.

Tempos difíceis não duram para sempre

Após os últimos anos turbulentos, a maioria dos hoteleiros respira aliviado e vê os últimos tempos de uma forma positiva.

Na Áustria, para cada instalação de acomodação que classificou os empreendimentos nos últimos seis meses como ruins, houve 81 que os classificaram como bons ou muito bons. Mesmo em países com avaliações mais baixas, como França e Grécia, o entusiasmo superou o pessimismo em uma proporção de seis para um.

No entanto, existem disparidades regionais. Espanha, Portugal, Áustria e países nórdicos estão mais otimistas com a situação atual e as perspectivas futuras, enquanto as avaliações de França, Itália e Grécia são mais calmas.

Ao avaliar os próximos seis meses, um em cada dois estabelecimentos turísticos na Europa expressa-se positivamente, um terço é neutro e apenas um em dez é pessimista. Os hoteleiros portugueses são os mais otimistas quanto ao futuro, tendo registado uma das maiores taxas de crescimento da ocupação e do preço dos quartos.

A Espanha e a Grécia têm as previsões de ganhos mais otimistas, em linha com sua popularidade entre os turistas de verão. Os estabelecimentos balneares, em particular, esperam que 2023 seja um ano recorde. Não é por acaso que 57% dos meios de hospedagem veem o aumento do desejo de viajar como uma importante oportunidade de negócio. Para conseguir isso, as taxas de ocupação e os preços dos quartos da maioria dos estabelecimentos hoteleiros europeus aumentaram nos últimos seis meses.

Adote inteligência artificial

Na segunda edição da European Residency Scale, apresentamos uma questão sobre inteligência artificial, à luz derecentemente ganhou importância. Ao aproveitar o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, os hoteleiros podem simplificar as operações, melhorar a experiência do hóspede e aumentar a receita. No entanto, as taxas atuais de adoção de IA são baixas.

Os hoteleiros nórdicos estavam mais interessados ​​em adotar IA, com 13% dizendo que já a estavam usando. Na Holanda, 32% dos hoteleiros indicaram que pretendem começar a usar IA nos próximos seis meses.

Políticas governamentais

Os estabelecimentos hoteleiros em toda a Europa compreendem a importância das políticas governamentais para o seu sucesso comercial. Mesmo em países onde esse sentimento é mais contido, como França, Reino Unido e Holanda, a proporção de entrevistados que acreditam na importância das políticas é de dois para um em relação aos que não acreditam.

No entanto, quando se trata do impacto das referidas políticas governamentais, o consenso cai. Ainda assim, os hoteleiros na Itália, Alemanha, Áustria e Grécia consideram isso prejudicial. Enquanto isso, os seus homólogos em Portugal, Holanda e países nórdicos acreditam que as políticas governamentais são benéficas em termos de efeito líquido esperado.

Embora o COVID-19 e as restrições de viagens sejam agora uma preocupação menor, os custos de energia continuam sendo um grande desafio para o setor de hospitalidade. Os entrevistados também estão preocupados com as condições macroeconômicas, pessoal e custos crescentes de insumos. De modo geral, a percepção das dificuldades enfrentadas pelo setor aumentou em relação ao antigo barômetro.

Desafios enfrentados por hotéis independentes e cadeias hoteleiras

A pesquisa revela diferenças significativas entre hotéis e redes individuais, pois as propriedades gerenciadas de forma independente devem ser enfrentar desafios maiores Para todas as medidas verificadas pelo barômetro dos meios de hospedagem. Não só eles estão tendo dificuldade em acessar o capital, mas a taxa de ocupação e as tarifas dos quartos também experimentaram um crescimento mais lento.

As redes hoteleiras estão otimistas: quase dois terços (64%) esperam um desenvolvimento positivo ou muito positivo nos próximos seis meses, acima dos 42% em 2022. Além disso, as expectativas de resultados futuros também são maiores para as redes do que para as propriedades gerenciadas de forma independente.

Hotéis maiores com classificações de estrelas mais altas estão em uma posição melhor do que hotéis menores com classificações de estrelas mais baixas.

Suporte para plataformas digitais

Como o Barometer aponta, os desafios e oportunidades para os gerentes de acomodação europeus são muitos e variados. Mas o que os une é a sua missão duradoura: encher salas e Convidados vencedores. É aqui que entra Com a ajuda de plataformas digitais.

Embora as plataformas digitais sejam apenas um dos canais de distribuição que atendem aos estabelecimentos hoteleiros europeus, é uma maneira econômica e sem riscos de exibir quartos para um público global.

estudo conduzido por Oxford Economics Ele revela que nos três anos que antecedem 2022, apesar da pandemia, o Plataformas de viagens online Eles contribuíram com mais de 230 milhões de noites adicionais para o mercado hoteleiro europeu. Além disso, essas reservas adicionais foram para hotéis de pequeno e médio porte.

Depoimentos coletados em um Estudo por EY Parthenon provar que Gerentes de instalações de acomodação Concordam que as plataformas digitais são um complemento útil para sua matriz de distribuição. 91% dos entrevistados disseram que as plataformas os ajudam a aumentar as reservas, enquanto 85% disseram que é uma maneira econômica de atrair hóspedes de um grupo diversificado. Aconteça o que acontecer, as plataformas digitais continuam a ser um parceiro de confiança para os hoteleiros europeus.

O futuro é rosa

As instalações de alojamento europeias estão confiantes nas perspectivas futuras e a recuperação está a acelerar. Dada a importância vital do setor de viagens e turismo para o sucesso econômico da Europa, todos podemos comemorar este maravilhoso retorno.