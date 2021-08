Novas tecnologias aplicadas ao turismo, San Benedetto é parceira em um projeto comunitário

San Benedetto del Tronto – Abaixo está uma nota de Município de San Benedetto Lançado em 13 de agosto.

Município de San Benedetto del Tronto Faz parte de um importante grupo de tópicos institucionais e grandes empresas de toda a Europa que viu a Comissão Europeia financiar um projeto para digitalizar, inovar e aplicar novas tecnologias no turismo pela Comissão Europeia como parte do programa Cosme.

O projeto no qual San Benedetto, do Serviço Europeu, que trabalhou na proposta, está envolvido é denominado “Relançar Modelos Europeus de Turismo Inteligente e Sustentável através da Digitalização e Tecnologias Inovadoras” – Relançar Modelos Europeus de Turismo Inteligente e Sustentável através da Digitalização, Tecnologias Inovadoras e (em sigla, RESETTING).

O projeto Redefinir Tem como objetivo remodelar os atuais modelos de turismo europeu em modelos mais flexíveis, circulares e sustentáveis, integrando soluções inovadoras e digitais que, por sua vez, irão reduzir encargos desnecessários, melhorar a experiência turística, contribuir para a descarbonização do setor do turismo e, finalmente, levar a mais crescimento econômico inclusivo para pequenas e médias empresas e para residentes.

Os demais integrantes do grupo a que pertence San Benedetto são EURECAT – Centro Tecnológico da Catalunha (SP), Província de Tarragona (Espanha), Cluster Tec do Sul da Catalunha (Espanha), ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (Portugal), Consórcio de Empresas de Turismo de Tarragona (Espanha), APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Turismo de Congressos, Animação e Eventos (Portugal), Albanian Tour (Albânia), Heraklion Development Agency (Grécia).

O projecto, com a duração de 30 meses, constitui um compromisso económico para toda a parceria no montante de € 1.333.329 no qual intervém reconhecendo uma contribuição comunitária de € 999.996. As atividades consistirão em:

Realizar análises de dados para turismo doméstico e europeu,

Pesquisar e implementar ferramentas de turismo inteligente para o benefício dos operadores locais (marketing / cadeia de valor / experiência),

Construindo cursos de treinamento e capacitação,

Ative a experiência dos aplicativos com os usuários finais e implemente ações de monitoramento,

Elabora um plano de comunicação e divulgação (plataforma colaborativa transnacional).

a Município de San Benedetto del Tronto Você receberá uma contribuição de € 148.811, dos quais € 90.000 irão beneficiar diretamente as empresas locais do setor de turismo.

O vice-prefeito e conselheiro turístico Pierluigi Tassotti expressou sua satisfação com o resultado obtido: “Neste momento em que o setor tenta se relançar em busca de novas formas de atrair clientes, processos de inovação com intervenções voltadas a aumentar os níveis de digitalização e o uso de tecnologias inovadoras podem representar uma mudança real no ritmo de um dos setores mais importantes da economia local. ”

