O que você faz agora para retornar a todas as funções

O cartão pré-pago com distinção, o cartão que todos os italianos possuem pelo menos uma vez na vida. O que acontece?

Sem dúvida o cartão pré-pago mais utilizado pelos italianos em seus quase vinte anos de experiência em nosso país, é Pós-pago É definitivamente o cartão pré-pago, talvez o mais cómodo de usar, prático e útil. Zero despesas, muita conexão de circuito também útil Como o Visa, a capacidade de usar um cartão pré-pago simples como um cofrinho e como uma ferramenta de compras online e offline.

Por esta, GeralmenteOs italianos usam este cartão para compras online. Seguro e eficiente no manuseio de quaisquer transações de pagamento e muito mais, o Pós-pago Ele certamente conquistou o coração da maioria de nossos compatriotas. O único defeito, que foi descoberto no período recente, está relacionado a uma escala segurança Útil para fazer compras de forma totalmente protegida da web, uma ação simples que entra em vigor o mais rápido possível.

Potepay é a medida de segurança que pode impedi-lo de fazer compras online

Tudo passa por ter a certeza de que as compras são feitas com a máxima segurança. Opção segurança na web, portanto, requer um processo simples para permitir que você compre com segurança na web sem o risco de ter alguma surpresa desagradável. todo o mundo Maquiagem Em uma medida adicional de segurança que dá ao usuário a possibilidade de realizar qualquer tipo de operação com total certeza para trabalhar em total proteção agregar Longe de golpes.

Não habilite isto Procedimento, este protocolo, ou como você quiser chamá-lo, significa nenhum acesso a esta nova opção e, portanto, nenhum Possibilidade Para fazer certas compras online. Bastante se pensar que a utilização de cartão pré-pago se relaciona especificamente com este tipo de operação. Meio cartão, enfim, poder-se-ia dizer, tendo em conta que ao não activar a medida de segurança proposta corre-se o risco de não o fazer Para poder usar o seu cartão pré-pago Postepay da melhor maneira possível. Ativar medição segurança Acima, portanto, deve ter o duplo valor de nos fazer dormir em paz com nossas compras online e garantir o uso pleno do mesmo cartão.