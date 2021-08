Casas em Beccari de 1 a 20 mil euros, 6 apartamentos vendidos a estrangeiros: entrevista com o prefeito Mignogna

“Estamos tentando responder ao destino de todas as aldeias, tentando implementar um projeto de desenvolvimento local, bem como cooperando com realidades estrangeiras. Isso é fazer de uma aldeia como a nossa não só um lugar para sair, mas também para chegar, passar e pousarAssim falou o autarca de Biccari Gianfilippo Minogna, na sua apresentação “Caso a Biccari”, o projecto-piloto concebido pela administração municipal e que prevê a venda de moradias no centro histórico a preços competitivos e económicos. Um projecto que teve início oficialmente Fevereiro, com o objetivo de abordar o antigo problema da migração populacional, comum em quase todas as aldeias espalhadas ao longo da área de Al Jazma.

Desde o início do projeto, houve um interesse generalizado, mesmo além das fronteiras nacionais. Hoje o prefeito fez uma confirmação plástica, imortalizada em uma foto ao lado dos cônjuges Joanna e Aldake, que é dos Estados Unidos, ele é de Cuba, com quem o município está trabalhando na venda do sétimo apartamento. “Os primeiros cinco negócios já foram decididos, e o sexto será concluído no início de setembro“Um resultado impressionante foi alcançado em menos de seis meses, apesar da pandemia”, disse o prefeito Mignogna ao FoggiaToday.Isso tornava a locomoção mais difícil e, de fato, tivemos nossas primeiras reuniões no Zoom. Agora, felizmente, alguém é capaz de se mover um pouco mais”

Para Mignogna, este é um grande sinal: “Isso significa que existe um mercado e muitas pessoas interessadas no que podemos oferecer. Não estamos falando de pessoas que vêm aqui para fazer negócios ou adivinhações imobiliárias, mas de pessoas que querem ter outro tipo de vida e que veem um país como Beccari como uma oportunidade de viver bem, comer bem, ter relacionamentos de verdade e redescobrir alguns valores. perdidos nas grandes cidades“

Valores como lentidão, espaço, tranquilidade e ambientes saudáveis ​​que apenas pequenas aldeias como Beccari e muitas outras realidades das Montanhas Dhuni podem oferecer: “Há muito a oferecer, basta ir e encontrar o mercado certo”

Isso é o que a direção da Beccari tem feito, a julgar pela origem dos compradores. Cinco dos seis atos identificados ou em processo de definição contaram com pessoas de outros países: “O primeiro apartamento foi vendido para uma garota russa; fechamos recentemente um negócio com um homem de meia-idade da Alemanha, depois também um americano mora em Portugal e dois argentinos que estão trazendo nosso Borgo por um tempo. ”

Como se sabe, o catálogo pode ser visualizado no portal Visite Beccari Oferece uma ampla gama de ofertas a preços variáveis. Não existem restrições de residência nem obrigações de renovação imobiliária, exceto para aqueles à venda por um euro: “Para nós, mesmo a residência temporária é valiosa. É importante poder contar com a presença de não residentes ainda por alguns meses do ano”

No entanto, a qualidade do projeto também se presta a uma reflexão agridoce: na postagem que acompanha a foto de Joanna e Aldeque, Mignogna revela a necessidade de apoio de “todos os envolvidos nas políticas públicas e nos diversos níveis de governo”, para incentivar o desenvolvimento de pequenos municípios: “Como vice-presidente das “aldeias autênticas”, tenho visto muitas belas realidades que implementam projectos a partir da orientação do oficial de serviço, da comunidade ou de alguma associação. No entanto, falta um plano orgânico e uma estratégia abrangente. Obviamente, estamos satisfeitos com os resultados que estamos obtendo, mas não podemos pensar em resolver os problemas por meio de iniciativas individuais, por mais meritórias e eficazes que sejam.Mignogna aponta.

“Será necessário restaurar esses e outros bons exemplos, incluindo-os na estratégia real de desenvolvimentoPor outro lado, o último censo do Legambianti é claro: mais de 2 milhões de casas vazias nos centros históricos de pequenos municípios:Grandes ativos imobiliários que podem ser negociados novamente. As razões pelas quais estão desabitadas são muitas, mas essas casas existem e são um peso e uma carga tributária tanto para os proprietários como para quem deve zelar pela decoração urbana. Quanto mais casas abandonadas, maior será a deterioração. Com todo esse legado, não seria possível pensar em termos de incentivos fiscais ou estratégias para colocar esses espaços de volta em circulação? Infelizmente, há uma grande tendência a favorecer o consumo da terra em outros lugares, deixando os centros históricos vazios. Pelo contrário, essas casas têm valor: o exemplo das que vêm dos Estados Unidos, Rússia, Portugal ou Argentina, mostra que essas propriedades têm valor, porque alguém precisa do que temos. Pode haver um futuro para essas casas e para as pequenas cidades em geral, elas só precisam de ajuda”

Assistência que daria mais prestígio às iniciativas mais benignas de departamentos individuais. Beccari está, sem dúvida, entre os concelhos de Capitanata, bem como de toda a Apúlia, a trabalhar na promoção e valorização do seu património, o que evidencia o enorme sucesso de projectos como o Adventure Park ou Treehouses: “Estamos muito comprometidos com essas coisas e também estamos desenvolvendo o tema da nova cidadania. Em setembro, receberemos três famílias argentinas com filhos pequenos para matricular-se na escola. Também implementaremos espaços de trabalho inteligentes“.Mas também existem mais, como o mercado imobiliário Slow Food para todos os produtos Dauni Mountain (certificação Slow Food):”Será um encontro fixo mensal e será uma oportunidade de abrir novos mercados nos quais colocaremos não só as experiências turísticas e ecológicas já existentes no centro da nossa oferta, mas também a promoção de produtos exemplares.Finalmente, a área do acampamento:Em breve haverá uma abertura deste espaço que nos permitirá – também graças a alguma cooperação que estamos a trabalhar para incluir o país em algumas redes – interceptar outra parte muito importante do turismo lento.”