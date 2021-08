Depois que as férias são relaxadas, uma nova temporada começa novamente em setembro. Como você investe dinheiro de agora até o final do ano? Há poupadores que podem decidir esperar até janeiro para usar seu dinheiro. Talvez aqueles que tenham alguma despesa planejada para o início do próximo ano. Ou simplesmente aqueles que querem ficar na janela pelos próximos três ou quatro meses, para entender como vai se desenvolver o mercado financeiro e a economia. Para não guardar dinheiro no banco de forma inútil, aqui está o melhor investimento para o outono sem ficar com o dinheiro em conta corrente.

Em setembro, quando as atividades forem retomadas, um outono exigente e em alguns aspectos completamente incerto nos espera. A primeira fonte de incerteza relaciona-se especificamente com a progressão da epidemia. Pode haver o risco de uma nova onda, como aconteceu em outubro passado. Este evento pode afetar os mercados de ações que também podem cair após meses de ganhos. E aí quem tem dinheiro para investir em setembro pode decidir ficar na janela e entender o que pode acontecer. Talvez a partir de janeiro os cenários sejam mais específicos. Nesse ínterim, para não deixar o dinheiro no banco, onde deve ser investido?

Este é o melhor investimento a cair sem manter dinheiro em conta corrente

Não há muitas ferramentas disponíveis para investimento por 3 meses. Pode-se focar no BTP com um prazo remanescente de 4 meses. verdade isso Este investimento supera todos porque oferece o maior retorno, é seguro e protegido, mas no longo prazo. Hoje, os títulos do governo com vencimento em 3/4 meses têm rentabilidade negativa, seja BTP, CCT ou BOT. Então, em qual ferramenta você deve se concentrar? Mesmo a alternativa de cupons postais não é aplicável, porque o cupom normal de 4 meses não paga nada.

A melhor solução é uma conta de depósito. Essa ferramenta tem muitos recursos positivos para investimentos de curto prazo. segurança primeiro. a Fundo de proteção de depósitos interbancários, garantias depositadas fundos até 100.000 euros. Outro recurso exclusivo é a flexibilidade. Você pode escolher quantos meses quer deixar o dinheiro em estoque, pode ser 30 dias, como 2 meses, 4 meses ou 36 meses. A escolha não é vinculativa e o dinheiro está sempre disponível. Ou seja, você pode decidir por um investimento em 6 meses e sacar o dinheiro após 3 meses. A única penalidade será o menor retorno.

Voltando à necessidade de investir por 4 meses, quanto pode render o investimento de setembro a dezembro? Imagine investir € 100.000, atualmente no mercado, na conta de depósito com a maior taxa de rentabilidade líquida de 0,7% ao ano. Ao investir hoje e retirar fundos em 4 meses, terá 247 euros em benefícios.

Para entender como escolher o mais adequado, Esta é a melhor conta de depósito para ganhar dinheiro, obter um retorno seguro e sempre disponível instantaneamente

aprofundar

Com € 10.000 aqui, você pode escolher entre correios, bancos e títulos do governo