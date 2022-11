Mies, porque a Itália ainda não o ratificou: o que espera o reformador?

o terno longo Mês Eventualmente pode acabar. O Parlamento italiano está se preparando para discutir a reforma do controverso Mecanismo Europeu de Estabilidade, que a maioria das forças políticas italianas (e outras) vê como uma espécie de ala militar do partido.austeridade A União Européia está pronta para cair em nossos desastrosos cofres para obrigar a Itália a “exigir” reformas, como aconteceu na Grécia. Os defensores da reforma juram que a lição da crise grega foi levada em consideração e que as novas regras do MES, que na verdade são um tratado intergovernamental e não uma verdadeira instituição da UE, evitarão cenários apocalípticos, ajudando a estabilizar os países em crise . No entanto, essas garantias ainda não convenceram totalmente a Itália, que ainda não ratificou com a Alemanha o texto, que já foi assinado por 17 dos 19 estados membros da zona do euro.

história problemática

Mas por que a Itália tem medo do novo Messi? Para entender isso, temos que dar um passo atrás. A Libra, como a conhecemos até agora, entrou em vigor em 2012, seguindo o legado de outras iniciativas de fundos de “poupança estatal” forjadas por países europeus. A aprovação foi aprovada na Itália pelo então governo de Berlusconi, para ser ratificada pelo Parlamento com a chegada de Mario Monti ao Palazzo Chigi. Do ponto de vista objetivo, o mecanismo visa prestar assistência financeira aos países da zona euro que atravessam graves dificuldades financeiras ou estão em risco. Para o efeito, o atual fundo de resgate tem uma capacidade de empréstimo de 500 mil milhões de euros.

Até agora nada a reclamar, não fossem as supostas “condições” que acompanham os empréstimos. O caso grego é bem conhecido: com a activação do Meze, mas ainda antes de sermos honestos, Atenas comprometeu-se a honrar o Memorando de Entendimento que conduziu a uma rigorosa reestruturação da dívida, com dramáticas consequências sociais e económicas. A notória troika (a Comissão da União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional) foi criada para supervisionar o governo grego, mesmo que esta troika não faça oficialmente parte do MIS. Outros países também utilizaram o fundo (Espanha, Portugal, Irlanda e Chipre), mas com efeitos decididamente menos desestabilizadores.

De fato, a experiência grega colocou os países da zona do euro em maior risco de empréstimos em uma encruzilhada: sair do MIS ou reformá-lo. O segundo caminho foi escolhido: após longas negociações e oposição com e sem mas o governo Conte I de M5s e Lega (ambos fortes oponentes do mecanismo), em dezembro de 2019, com a coalizão de Conte II e Pd-5 estrela. Os ministros das Finanças chegaram a um acordo de princípio sobre as novas regras. Aí veio a Covid-19, e quando a Itália pediu ajuda a Bruxelas para lidar com a epidemia, a primeira proposta dos chamados países “frugais” foi revitalizar Mies, mesmo que ainda não esteja reformado. Ou talvez especificamente para pressionar Roma a ratificar o Acordo de Reforma. A história é bem conhecida: o governo se opôs e conseguiu o fundo de recuperação. Mas em janeiro de 2021, o mesmo executivo deu sua aprovação Reformaembora algumas alterações tenham sido feitas em relação ao texto de 2019.

Qual é a reforma esperada?

O novo tratado prevê o desenvolvimento do Mes e o fortalecimento de seu papel, juntamente com a criação de uma base comum para o Fundo Unificado para Resolução de Crise Bancária. É uma espécie de “fundo conjunto” criado pela União Europeia para resolver as crises de instituições bancárias falidas na zona do euro. É financiado por contribuições do setor bancário, não pelo dinheiro dos contribuintes. Mas se esgotar o único fundo de solução, o Mes pode servir de pilar – o chamado solidário – E emprestar os fundos necessários para financiar a decisão dos bancos europeus. Desta vez, com dinheiro dos contribuintes. Mas, para muitos, essa ferramenta representa um ponto a favor do setor bancário italiano, um dos setores mais sobrecarregados com os chamados empréstimos inadimplentes, ou seja, empréstimos que não são mais cobráveis.

Parte da política italiana não está convencida do mecanismo de solicitação de empréstimos. Ao longo dos anos, alguns partidos políticos levantaram preocupações sobre restrições excessivas associadas a uma possível revitalização do Mes, para reformas, cortes e restituições.

Partidas paralelas pela Itália

É justamente por esses aspectos que a Itália faz duas importantes partidas paralelas. Uma diz respeito à reforma do pacto de estabilidade: a Comissão Europeia apresentou recentemente uma sugestão Alterar as regras fiscais, dando aos Estados membros mais tempo para reduzir sua dívida e, assim, evitar cortes nos gastos públicos que são contraproducentes para o crescimento. A proposta, na qual o ex-primeiro-ministro italiano e atual comissário econômico Paolo Gentiloni trabalhou de perto, acolhe os muitos pedidos que Roma fez ao longo dos anos.

Depois há o capítulo MargensEm resposta às pressões inflacionárias, o Banco Central Europeu enveredou por uma trajetória de alta de juros que pode continuar nos próximos meses. Isso pode ter implicações para a estabilidade da dívida pública italiana: não surpreende que o spread entre títulos do governo e títulos alemães tenha realmente aumentado. Para evitar que um aumento da taxa prejudicasse a nossa economia, o Banco Central Europeu fê-lo lançado o Ferramenta de proteção de transmissão (Tpi), por alguns renomeado como “Escudo Anti-Proliferação”. No entanto, para que a ITT revitalize e proteja um país da zona do euro, ela precisa respeitar uma série de normas, entre elas o Pacto de Estabilidade. Sem o Tpi, um país em crise pode se ver forçado a confiar no Mes. É por isso que tudo será decidido no triângulo de Bruxelas a Frankfurt, até Luxemburgo, casa de Mies. É por isso que a Itália pode retardar ainda mais a ratificação do novo fundo de previdência do governo, aguardando garantias sobre a reforma da Carta e o TPI.

A demonização dos italianos de Meis

Mes é uma das questões que divide os partidos no parlamento há anos. Algumas forças políticas se concentraram na oposição decisiva ao mecanismo, transformando-o em uma batalha política. O governo do Conte 1, formado pelo Movimento 5 Stelle e Lega, era abertamente aliado contra o Mes.

Forza Italia e Brothers Italia há muito tempo criticam ferozmente o centro-direita, o maquinário e sua reforma. Por outro lado, os partidos mais pró-europeus, como Pd, Action e Italia Viva, apoiaram o partido Mes, esperando usar seu dinheiro durante a emergência do Covid.

O segundo governo de Conte – formado pela coalizão Pd-5 estrelas – participou das discussões sobre a alteração do mecanismo e chegou a um acordo geral em dezembro de 2019 sobre as novas regras. Com o tempo, a postura do Movimento 5 Estrelas em relação a Libra suavizou, causando algumas divisões dentro dele. Depois disso, o governo Draghi não conseguiu levar a ratificação à câmara.

A então primeira-ministra Giorgia Meloni, então na oposição, anunciou que o seu partido se oporia “totalmente” a Mies, para evitar “mais uma corda ao pescoço” de Bruxelas, rejeitando “com todas as forças esta tentativa incontável de reformar um tratado que não serve aos interesses da Itália”. Giancarlo Giorgetti, atual ministro da Economia e Finanças, disse em 2019 como vice-secretário da universidade que é contra Mies porque “a vigilância reforçada da Comissão Europeia é inaceitável”.

Agora, o governo de Meloni terá que ir ao Parlamento para ratificar a emenda italiana a Miz. Ao mesmo tempo, é o Tribunal Constitucional da Alemanha que bloqueia tudo e, como vimos, estes são os dois únicos países europeus que não ratificaram a alteração do mecanismo. A esse respeito, o próprio Giorgetti disse que concordava “com as posições do governo anterior do qual fiz parte: estamos aguardando a decisão do Tribunal Constitucional alemão e depois decidiremos”. A esse respeito, o terceiro polo – e sobretudo Matteo Renzi – gostaria de propor ao governo o uso do dinheiro de Mies para intervir na saúde.