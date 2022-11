Segundo Adiantamento para IRAP 2022: Cálculo e Pagamento

O dia 30 de novembro coincide com o prazo para pagamento da segunda parcela do IRAP, o imposto regional sobre atividades produtivas devido por pessoas jurídicas, sociedades de pessoas jurídicas, entidades comerciais e entidades do terceiro setor. Veja todos os detalhes do imposto no artigo a seguir.

lá Prazo para pagamento da segunda antecipação do IRAP e a 30 de novembro de 2022a data até a qual seguir até Modelo F24 Pagamento do imposto regional sobre atividades produtivas devidas pelo exercício habitual de atividade organizada de forma independente, destinada à produção ou troca de bens ou à prestação de serviços.

Vamos ver em detalhes quem tem que pagar IRAP E como usar o modelo F24.

IRAP: o que é e como funciona

EU’IRAP É o imposto regional sobre as atividades produtivas e incide sobre o exercício habitual de uma atividade organizada de forma independente, destinada à produção ou troca de bens ou à prestação de serviços. Cerca de 90% de sua receita vai para os cofres regionais para financiamento Fundo Nacional de Saúde.

A partir de 1 de janeiro de 2022, este imposto aplica-se apenas aos rendimentos gerados em libras empresa de capitalO companhia de pessoasO entidades comerciais que eles entidades do terceiro setor. Excluem-se os rendimentos gerados por trabalhadores independentes e empresas individuais, incluindo empresas familiares.

O IRAP é pago ao mesmo tempo os prazos de imposto de renda (IRPEF e IRES). Com referência a este ano:

lá Pagamento inicial equivalente a 40% (50% para disciplinas do ISA), deve ser pago antes 30 de Junho se o valor em dívida for superior a 103 euros (ou até 30 de julho com um custo adicional de 0,40%);

equivalente a 40% (50% para disciplinas do ISA), deve ser pago antes se o valor em dívida for superior a 103 euros (ou até 30 de julho com um custo adicional de 0,40%); Se o valor do primeiro pagamento for inferior a 103 euros, então o pagamento deve ser feito por ele 30 de novembrocomo o de a segunda parcelao que equivale aos restantes 60% (50% para indivíduos ISA).

IRAP Advance 2022: como pagar

o Pagamento antecipado do IRAP 2022 Deve ser feito através Modelo F24usando os seguintes códigos de imposto: