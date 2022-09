Sua casa com inteligência artificial! Aqui estão as novas soluções

Quais são as vantagens e desvantagens de possuir uma casa IoT (Internet das Coisas) e, portanto, a Internet onipresente? Devemos confiar nessas novas tecnologias que provavelmente virarão nossas vidas de cabeça para baixo nos próximos anos? Vamos descobrir juntos.

Longe de ser apenas uma tecnologia para poucos,A Internet das coisas (Internet das Coisas) está se tornando cada vez mais um herói nos lares, transformando-se efetivamente em lar inteligente. Cada vez mais famílias ao redor do mundo estão adotando essa tecnologia inteligente em suas casas e em sua rotina diária. Operações que antes pareciam “futuristas”, como ter uma geladeira que se comunicasse conosco, agora estão menos criativas do que nunca.

uma lar inteligente Tem muitas vantagens e poucas desvantagens. Uma casa inteligente é uma casa equipada com tecnologia que permite Comunicação entre dispositivosespecialmente, Inteligente . Em suma, estamos falando de tecnologia pura que torna ambientes locais Cada vez mais bonito de se viver. Cada empresa de tecnologia propõe sua própria receita A Internet das coisasCabe a nós decidir qual sistema escolher para transformar a casa de forma radical e completa.

No artigo de hoje veremos pelo menos 2 Benefícios e 2 Negativos Pode ser encontrado possuindo uma casa inteligente equipada com Tecnologias da Internet das Coisas.

1. Monitoramento e economia de energia

No casas inteligentes Está, portanto, equipado com uma conexão à Internet praticamente onipresenteE a Existem alguns dispositivos que possuem funções Economia de energia. Do monitoramento da energia à redução da temperatura da casa: são todas pequenas ações que juntas permitem Grandes economias. Dispositivos projetados para lar inteligente Eles têm a capacidade de se comunicar uns com os outros, o que torna suas vidas muito fáceis Verificar. Geralmente é organizado por uma pessoa Eixo central Que coleta todos os sinais úteis.

No final, podemos dizer que A Internet das coisas É uma tecnologia muito complexa, mas, no entanto, também está entrando no imaginário coletivo da opinião pública. Este último ainda tinha alguma hesitação em aceitar um tecnologia Deste tipo, isso é apenas revolucionário. No entanto, os dados confirmam que estamos cada vez mais próximos do conceito de “casa do futuro”.

2. Segurança

lá automação residencial É o conjunto de todas as tecnologias presentes no ambiente doméstico. Aparelhos grandes e pequenos ao alcance somam Uma série de amenidades Para o dia a dia de toda a família. No entanto, nunca devemos esquecer o aspecto central da segurança. Como toda a casa está conectada online, parece natural que segurança É pelo menos necessário.

mas com Tecnologias A Internet das coisas Você não precisa se preocupar muito, como Nível de segurança Que esses dispositivos fornecem é muito alto. Além disso, você pode controlar tudo através de um dispositivo simples Solicitar Quem, por meio de notificações específicas, poderá comunicar o que está errado e o que está acontecendo. Também é recomendável equipar sua casa com Sistema anti-roubo ambiente ou simplesmente d’Instalação de câmeras de vigilância Naqueles lugares que são considerados um centro nervoso. Desta forma, a segurança estará praticamente garantida!

3. Altos custos lá tecnologia inteligente Pode se tornar um investimento caro. o os preços Ao longo dos anos, eles diminuíram muito, mas é claro que equipar uma casa inteira com ele Hardware E a Dispositivos conectados Pode se tornar muito barato. Vamos dar um exemplo. Custos de mão de obra devido à instalação chaves inteligentes Em cada um dos botões de iluminação da casa, aumenta a energia que deve ser usada. Embora seja provável que ferramentas como chaves E a ocupado Pode durar anos e anos, obviamente, se quebrar devido a uma queda de energia, acarretará enormes preços de reparo! READ Será que Draghi realmente colocará a dívida italiana no Mecanismo Europeu de Estabilidade? Então, se você possui dispositivos como Máquina de lavar E a secadoresa fala fica mais complicada, pois já consomem muito sem comunicação Energia. Em suma, é bom pensar em uma casa inteligente, mas não podemos esquecer que essas tecnologias têm Valores de mercado muito altos.

4. Problema de privacidade

O relacionamento entre tecnologia e privacidade Não é novidade, de fato, desde a disseminação dos smartphones, os especialistas começaram a falar sobre esse problema muito complexo (muitos cientistas até consideram a tecnologia como um ser ativo que influencia nossas decisões). De fato, sendo bastante prevalente, Tecnologias Eles não podem fazer nada além de nos prejudicar agregarÉ um bem precioso que não pode ser danificado por nenhuma tecnologia superior.

Bem, ao escolher uma casa equipada com esse tipo de tecnologia, a privacidade obviamente levará a isso muito danificado. Obviamente, obrigado A senha está em símbolos específico Você pode ser protegido de manobras cada vez mais perigosas o pirata.

Galeria de imagens e ideias para a Internet das Coisas

Conforme explicado no artigo, ter uma casa inteligente, que é uma estrutura equipada com coisas de IoT, tem vantagens e desvantagens. Em geral, podemos considerar muito conveniente morar em uma casa assim, onde todas as comodidades estão constantemente conectadas a um hub central capaz de coletar e processar dados de natureza diferente.

Em suma, parece-nos que é uma tecnologia realmente excitante capaz de abrir cenários cada vez mais surpreendentes, mas é claro que nunca poderá pôr em causa a privacidade de cada um de nós. Abaixo você encontrará uma série de fotos em nossa opinião indicativa!