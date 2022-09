ITA A CERTARES / “Erro de venda, é melhor seguir o formulário da Turkish Airlines”

Com o fechamento das ofertas da ETA (incluindo a Alitalia, como proprietária da marca), nosso atual governo, ao invés de decidir “vender” para nossos concorrentes diretos franceses, renunciou, poderia ter salvado a cara, adiando tudo para o próximo governo.

Acho que aqueles que têm um pingo de dignidade independente em relação àqueles que patrocinam seu partido na teoria política, e na prática ninguém na Itália, devem esperar que o ETA não seja vendido a nenhum estrangeiro e que o Estado faça melhor. Empresários italianos para reconstruir uma companhia aérea Convém ao nosso país com a marca Alitalia, mas com uma estrutura e gestão completamente diferente do passado, com o objetivo de alcançar o crescimento e a recuperação do mercado.

Ita em Certares, FdI: ‘Pronto para retomar a consulta’ / ‘Drages não têm o direito de fazê-lo’

Para alguns pode parecer uma utopia, mas temos 60% do mercado ainda aberto e disponível e podemos até chegar a 70% em pelo menos dois anos de funcionamento. A ETA nunca atingirá essas porcentagens. Talvez ninguém ainda tenha entendido que no momento em que ele nos deu a marca Alitalia parece que vendemos o Coliseu para estrangeiros. Entendo que agora podemos ter esquecido quem somos e o que éramos, graças à grosseria de nossa cultura e política, que passou da força da classe social apenas para a força combinada dos falsos ex-comunistas com Iphone e populistas unidos por personalidades maquiavélicas controladas remotamente de fora, e que criaram os partidos que queriam o Parlamento aberto como uma lata de atum e que querem mandar os imigrantes para casa, em vez disso estamos em pior situação – e a Alitalia e o Ita também são vítimas dessas pessoas – como parte do medicamento de renda de cidadania, um novo medicamento do governo sendo fornecido como sedativo.

ITA A CERTARES / Aqui está quem colocou Msc-Lufthansa em impedimento

Por várias razões já descritas no último artigo, eu esperava que o governo percebesse como seria melhor não aceitar nenhuma oferta estrangeira, mesmo a proposta (que foi posteriormente rejeitada) com um sócio quase italiano, um Master (baseado em Genebra na Suíça, um país não pertencente à UE). Europeu) na maioria e a Lufthansa na minoria, na minha opinião não teria corrido bem, porque a MSC estaria dependente da Lufthansa, pois não tinha experiência no ar transporte, e faria da ETA uma extensão dos centros já existentes em Frankfurt, Munique, Viena e Zurique. Assim, Milão teria esquecido e Roma teria se tornado no máximo um centro de nível médio, enquanto o resto da Itália ainda estaria nas mãos de linhas estrangeiras e a marca Alitalia teria sido usada no máximo para entretenimento, aluguel ou remessa, para que nosso símbolo nunca mais estivesse no céu.

ETA Airways, escolha do consórcio Certares-Air France-Delta / Lufthansa ‘rejeita’ governo

Como não se vê nenhuma luz no fim do túnel, faço um apelo ao setor de turismo privado italiano – o sistema de hotéis, agências de viagens, operadoras de turismo e empresas de transporte – para criar um consórcio de investimentos com o governo com o objetivo de preservar a Eta Alitalia. A realidade italiana está tentando fazer as melhores escolhas para o nosso país.

Lembro-me de os abaixo assinados terem uma ideia de projecto, que me disponho a disponibilizar, que fornece respostas úteis para poder retomar o mercado e ser dono de um negócio condizente com os actuais grandes europeus. Deve-se entender que as versões de outras empresas de sucesso, que eles provavelmente querem copiar, são inúteis na Itália, onde as linhas estrangeiras nos “devoraram”, a Alitalia não se saiu bem e a União Européia, impondo sua rigidez, nos deu uma golpe.

Aqui precisamos de um “plano de guerra” para a Alitalia, porque não podemos aceitar a exclusão e ter que usar apenas empresas estrangeiras. É melhor para a ETA, com seu plano industrial atual, vender primeiro a marca Alitalia para o estado italiano; Então, se eles também querem vendê-lo para a Albânia, que o façam, porque isso não está certo.

O meu “plano de guerra” para a Alitalia baseia-se na capacidade de se afirmar firmemente nos mercados: temos uma centena de destinos no mundo e, se a rede certa for estabelecida, podemos ser pioneiros na Europa, levar o mercado mais atrativo, um pessoa transitória e automatizada com origem e destino na Itália.

A Turkish Airlines em poucos anos conseguiu se tornar a companhia aérea que vai para mais países do mundo, sem ter a capital petrolífera dos países árabes e também como localização geográfica, a Turquia tem uma posição estratégica menos central que a Itália: não faz parte da da União Europeia, mas também através de outras companhias aéreas turcas, tem mantido o domínio sobre o seu território em relação às empresas estrangeiras, porque têm sido feitos investimentos e porque os voos internacionais têm mais passageiros em trânsito do que os com origem e destino na Turquia.

Na Itália, pela nossa política, fizemos fugir os investidores italianos e colonizar os estrangeiros, primeiro do exterior, e depois ocupamos os grandes espaços que ficaram abertos. Precisamos de uma política que veja o Estado como um grande facilitador dos investimentos italianos no transporte aéreo, estabelecendo regras adequadas e criando todas as condições para que os indivíduos avancem. É absurdo que hoje os empresários italianos prefiram abrir companhias aéreas em Malta, Espanha ou em qualquer outro lugar, e depois talvez voar para a Itália graças à nossa política.

Uma UE com os valores certos deve ter regras tais que cada estado membro deve preservar indústrias estratégicas, ser livre para sofrer contratempos para manter sua soberania intacta e impedir que outras empresas de estados membros financeiramente mais fortes assumam grandes participações, mas o limite Mínimo apenas máximo 5%. Em vez disso, esta União Europeia permitiu a colonização de empresas francesas, alemãs e holandesas em várias empresas estratégicas na Itália, Espanha, Grécia e Portugal. Na minha opinião, todos os tratados europeus deveriam ser revistos, mas se quem nos representa está a jogar o jogo de outros países, talvez tenha razão quem quer sair da União Europeia.

Se não somos um país destinado a ser apenas cozinheiros e garçons – como diz um dos meus amigos o ex-CEO de uma grande companhia aérea italiana – então espera-se que pessoas e empresas, no governo e no setor privado .. para criar este consórcio. O Estado deve preservar a Alitalia como indústria estratégica e marca histórica, como patrimônio nacional, mesmo que não haja investidores italianos, como Portugal fez recentemente.

Gostaria também de saudar aqueles que escrevem comentários sobre meus artigos que também são um pouco ofensivos: estou longe da Itália há 37 anos, ninguém me paga, e talvez eu não escreva as grandes palavras de professores que ninguém entende , mas certamente transmito a ideia de que pode não ser Aceite livremente. A crítica é fácil deitar no sofá, reclamar, mas como viver em um país para chegar a um destino você tem que viajar 80-85% com empresas estrangeiras e através de hubs no norte da Europa, então talvez vá para o sul novamente e se isso funcionar para você – pegue dois aviões, mas às vezes 3 ou 4? Isso é masoquismo.

Na vida é preciso inteligência, capacidade de admitir erros para não repeti-los, é preciso conhecer um pouco da história e cultura do lugar onde mora, respeito, tolerância, sensibilidade, um pouco de astúcia para o bem e a capacidade formar. Um grupo sem inveja e ciúme: tenho a impressão de que na Itália prevalece o contrário e que nossa política é um espelho de tudo isso, com repercussões em todos os aspectos de nossas vidas e na economia.

Nós italianos no exterior, de certa forma, somos talvez mais italianos do que os da Itália, porque gostamos mais dos ícones italianos do que outros porque estão longe. E a Alitalia é um símbolo italiano: deve ser preservado.

