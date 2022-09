Bounce Stocks: Aposte em um Fed mais suave. Milão subiu 2,9%, com queda no gás

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeiasapós descontos sessão de 1 de setembro E agosto, em forte recuperação ainda que o relatório mensal de empregos nos EUA, embora aponte para dados abaixo do esperado, não pareça permitir grandes apostas no Fed menos agressivo nas taxas: segundo analistas, dados sobre inflação nos EUA será lançado em 13 de setembro.

O renascimento das listas de preços também foi auxiliado por freios de corrida preços de gasolina Que caiu para um mínimo de 203,4 euros por megawatt-hora (-17%), à luz da retomada do fluxo de gás russo para a Europa via Nord Stream 1: No entanto, os preços no mercado de Amsterdã estão subindo para a região de 220 euros após a pergunta e resposta entre a chefe da comissão da União Europeia Ursula von der Leyen (“Tempo para um teto de preço”) e Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, segundo o qual, no caso de um teto de preço vai parar o fornecimento de Moscou.

Dados de empregos nos EUA pior do que o esperado: Wall Street sobe

Relatório de Emprego de Agosto pior do que o esperado ou, nos Estados Unidos da América. No mês passado, foram criados 315 mil empregos (excluindo agricultura) em relação ao mês anterior, enquanto analistas esperavam um aumento de 318 mil. O número de julho foi revisado de 528 mil para 526 mil. A taxa de desemprego passou de 3,5% em julho (dados confirmados) para 3,7 %, contra as expectativas de confirmação de 3,5%. O salário médio por hora subiu 10 centavos, 0,31%, para US$ 32,36; Em relação ao ano anterior, aumentou 5,2% (esperado + 5,3%). A semana de trabalho média diminuiu 0,1 hora para 34,5 horas. A participação da força de trabalho era de 62,4%, 1 ponto percentual em relação aos níveis de fevereiro de 2020, antes do início da pandemia de coronavírus.

Índices de Wall Street sobem (S & P500 E a Corporação Nasdaq) apoiada por dados do mercado de trabalho dos EUA. De acordo com Craig Erlam, da Oanda, os indicadores emergentes do relatório não devem, por enquanto, alterar a disposição do Fed de aumentar as taxas em 75 pontos base, mas seriam relevantes se acompanhados de outros dados sobre a desaceleração da inflação. “O fator decisivo serão os dados de inflação de agosto publicados em 13 de setembro”, acrescenta Antonio Cesarano, da Intermonte, cujos “dados do mercado de trabalho dos EUA em agosto mostram sinais de um leve declínio nas condições muito fracas do lado da oferta para os trabalhadores, como para aumentar os riscos de aumento das pressões salariais, bem como às que já surgiram nos últimos meses.”

Os ativos gerenciados estão indo bem em Milão, em linha com a Tenaris

Na Itália, a questão do gás e o impacto da inflação são temas centrais na campanha eleitoral italiana para a votação de 25 de setembro e serão discutidos durante Fórum da Casa Europeia – Ambrosity: A 48ª sessão foi aberta em Cernobbio e continuará até domingo na presença de economistas, políticos e representantes do mundo financeiro. o FTSE MIB De Milão, com o spread a diminuir para 233 pontos, contra 238 na véspera, o rendimento a dez anos que, depois de ajustar o limite de 4%, caiu para 3,83%. o CAC 40 Paris, datada DAX 40 em Frankfurtíbex 35 Madri FT-SE 100 Londres eAEX Amsterdã. Em ritmo acelerado, sobretudo financeiro, tecnológico e energético, que vem se recuperando após quedas anteriores com a recuperação do petróleo bruto.