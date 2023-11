Programa VII BTE da Confessercenti Sicilia de 10 a 12 de novembro no terminal de cruzeiros do porto de Palermo

Corte da fita com a Presidente Nacional Patricia De Luiz, o Presidente Regional Renato Schifani, o Prefeito de Palermo Roberto Lagala e discurso da Ministra Daniela Santanchi

Um setor que reúne mais de 8 mil empresas na Sicília com um total de mais de 215 mil leitos. Na programação: B2B, mesas redondas, palestras, exposição “Viaggio in Sicilia” do fotojornalista Bartuccio e desfiles de moda com marcas que promovem o imagem da ilha.

Falta uma semana para o lançamento da sétima edição da BTE, a bolsa de turismo não hoteleiro dedicada ao mundo do alojamento alternativo à hotelaria, que organiza pelo sétimo ano. Conferências Sicilianas. O sector do turismo, que inclui na ilha 8.202 empresas com um total de 215.420 camas (dados OTIE 2022 baseados no ISTAT) e que se consolidou nos últimos 10 anos, representa hoje a oferta de camas mais importante em termos absolutos.

O BTE está programado para ser realizado pela primeira vez em Palermo, de 10 a 12 de novembro, no terminal de cruzeiros do porto, com uma programação repleta de reuniões B2B entre mais de 150 empresários e 20 operadores turísticos selecionados de toda a Europa em termos do maior número De reuniões. Últimas tendências do mercado. E ainda: seminários, mesas redondas e palestras úteis para o desenvolvimento do setor e das empresas individuais. Os compradores deste ano, em particular, vêm de França, Espanha, Polónia, Alemanha, Reino Unido, Croácia, Ucrânia, Roménia, Turquia e Portugal.

Durante os três dias, será também possível visitar a ExpoBte com plataformas de produtos e serviços dedicadas a quem trabalha no sector não hoteleiro e espaços dirigidos ao público em geral sobre propostas de turismo alternativo testadas nos vários territórios sicilianos e definindo sabores e características. . Artesanato e património artístico local, elementos adicionais de narrativa e valorização turística, além de trilhos naturais, bens artísticos e culturais e atividades desportivas.

Para esta ocasião, o terminal de cruzeiros acolherá também a exposição “Viagem à Sicília” do fotojornalista Nino Bartuccio, autor de reportagens em guias internacionais como National Geographic Traveller e revistas como Bellitalia. A exposição estará aberta à visitação durante todo o período da exposição, no horário de funcionamento da bolsa, das 10h30 às 20h00. Em vez disso, será organizado no sábado à noite um desfile de marcas que promovem as terras sicilianas, com curadoria de Giusi Maccarone e Roberto Capone. Um grande balão de ar quente também recebe os visitantes fora do BTE para uma experiência de voo sem precedentes.

“Insights objetivos, reuniões B2B, oportunidades de networking e promoção para a região: estas são as características que queríamos dar ao evento desde a primeira edição – diz Vittorio Messina, presidente da Confesercenti Sicilia – e os resultados chegaram. Nos últimos anos, O Banco BTE autorizou mais de 1.000 empresas do setor Os hotéis não hoteleiros abriram caminho para o mercado externo graças aos contactos e acordos assinados nos últimos dias. Este ano queríamos contribuir para a pesquisa da OTIE e a mesa redonda que também se seguirá alguns momentos de análise política com consultores de turismo e atividades produtivas e que se tornarão uma janela de informação adicional para profissionais e que serão moderados por jornalistas eminentes no panorama da informação.

Começa na sexta-feira, 10 de outubro, às 16h00, com o corte da fita e inauguração da exposição e do espaço B2B, e às 16h30, com o primeiro da mesa redonda de três dias que este ano pretende investigar o “impacto do PNRR” “no alojamento em grande escala” através de um estudo encomendado Do BTE ao OTIE, Observatório de Turismo para a Economia das Ilhas, parceiro técnico da Bolsa de Valores Confesercenti há anos. Entre balanços e perspectivas futuras.

Participarão da cerimônia de abertura: Roberto Lagala (prefeito de Palermo), Antonio De Monte (diretor geral do Western Sicily Gate), Giuseppe Pace (presidente da Unioncamere Sicilia) e a presidente nacional da Confesercenti Patrizia De Luise que intervirá no saudação de abertura. Os convidados especiais do primeiro dia são a Ministra do Turismo, Daniela Santanchi, e o Presidente da Região, Renato Schifani.

Os dados da investigação do OTIE, explicados pelo chefe do observatório, Giuseppe Ruggeri, estarão no centro da primeira mesa redonda marcada para as 17h00 que contará com a participação de Claudio Como (Presidente Nacional da Aigo Confesercenti) e Vittorio Messina . (Presidente Nacional da Assoturismo) e Yolanda Riolo (Presidente da Irfis FinSicilia). Moderado pelo jornalista do TGR Rai Marcelo Luongo.

Também está marcada para sexta-feira (18h15) uma mesa redonda intitulada “A comida como instrumento de contar histórias na região”. Discussão: Saro Gugliotta (oficial de ligação da Associbo Confesercenti Sicilia), Nino Amador (jornalista – Il Sole 24 Ore, fundador do Festival de Jornalismo Food and Wine) e Chef Francesco Piparo.

No sábado, 11 de Novembro, pelas 10h00, o tema “Cooperação Internacional em Estratégias de Desenvolvimento Turístico” estará em destaque com uma mesa redonda com Maria Concetta Antinoro (Directora Geral de Gestão de Turismo), Simona Sslavo (Directora de Projectos Sissi), Rosina Olukama Ndukwe (Unidade Coordenador Seniores do CESIE), Maurizio Giannone (Especialista em Cooperação Internacional), Antonio Purbora (Professor Catedrático de Economia Aplicada) e Filippo Grasso (Professor da Universidade de Messina – Curso de Licenciatura em Ciências do Turismo).

Já às 16h, o foco passará para “Inovação Digital e Big Data Analytics no Ecossistema Hoteleiro” com Giuseppe Terzo Lo Parrino (CEO da DBWAY), Cristiano Nervegna (AD Deep Lab, membro do Sistema Confesercenti) e Dolores Ordonez ( Diretor de Qualquer Solução). Mas sábado também será um dia de conversações políticas com os assessores regionais de turismo, Elvira Amata, e de atividades produtivas, Eddy Tamayo, entrevistados respectivamente pelos jornalistas Antonio Giordano de Milano Finanza (11h) e Alfredo Pecoraro da ANSA. (horas). 17h30).

Domingo, 12 de novembro (11h00) A sessão final intitulada “Gestão Imobiliária: Estratégias e Técnicas Integradas de Gestão de Ativos Imobiliários” com Angela Pisciotta (Vice-Presidente da Anse Palermo); Maurizio Giambalvo (Chefe de P&D de Projetos Especiais da Wonderful Italy); e Giuseppe Cacioppo (prefeito de Sambuca di Sicília, na província de Agrigento). Ao longo da manhã, até às 13h30, será possível visitar a galeria fotográfica de Nino Bartuccio e as plataformas ExpoBte.

O BTE conta com a participação da Administração de Turismo da Região da Sicília e da Gestão das Atividades Produtivas da Região da Sicília. Também é patrocinado pela Grande Cidade de Palermo. Município de Palermo; Unioncamere Sicília; Câmara de Comércio Palermo-Ena; Ervis Vincicilia; Jessup. Parceiros técnicos: OTIE e Pid, ​​​​Digital Business Point. Informações e atualizações em https://borsaturismoextralberghiero.it/

Leia outras notícias da Confesercenti da região