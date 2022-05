Espanha, a profissão nas trincheiras dos professores: baixos salários, garantias limitadas e batalhas sociais

A posição do corpo docente em toda a Europa, como já levantado em artigos dedicados, está passando por delicadas e perigosas fases de transferência histórica e contratual, de acordo com as lutas sindicais em curso, a demanda por maiores garantias salariais, operações melhores, mais flexíveis e dinâmicas, a retórica de recrutamento, qualificação e formação contínua de professores recém-nomeados, que lidam com as gerações exigentes, móveis e animadas. Infelizmente, há um fio inquietante que une a Península Ibérica com a rede italiana: aparece, segundo relatos e pesquisas A partir de Eurídice, que os salários máximos que podem ser obtidos no final da carreira para os professores estão entre os mais baixos da Europa, juntamente com os das realidades mediterrânicas como Itália e Grécia. Infelizmente, é também o resultado de um acompanhamento editorial e de um estudo aprofundado “Salários dos professores. Comparados com os países europeus que nos cercam”, que os docentes espanhóis estão sujeitos, além de turnos extenuantes e salários horários limitados, a um caminho lento e complexo para atribuições mais atraentes, com maiores garantias de um salário mais alto. Vamos dar uma olhada em mim pesquisas Objetivamente, uma proposta entre Itália e Espanha.

Os salários são inferiores à média do velho continente, mas sempre à frente da Itália: condenação dos sindicatos locais

O sindicato de referência ibérico que une e coordena as lutas por uma profissão mais equitativa e remunerada, conhecido pela sigla UGT, examinou os salários médios dos docentes com referência a todo o continente. Os professores do ensino primário em Espanha recebem um salário profissional precoce (€ 30.550 total por ano) superior apenas aos salários dos professores em França (€ 26.537), Itália (€ 24.297) e Portugal (€ 22.351), o que resulta em qualquer O caso é inferior do que a média dos países tomados como referência antes estudo exploratório (41.349 euros). No entanto, em termos de rendimento máximo que podem atingir no final da carreira, os espanhóis ganham em média 43.526 euros, menos do que os europeus, com exceção da Itália (35.373 euros), e apenas alguns euros por ano. professores (43.273 euros). No final, de acordo com os dados já disponíveis, mesmo os espanhóis estarão abaixo da média geral dos 14 países analisados ​​(€ 63.513). Por outro lado, os professores locais do ensino secundário obrigatório, como os do ensino primário, auferem no início da carreira (34.121 euros) um salário superior ao dos vizinhos França (29.065), Itália (26.114) e Portugal (22.351). . O que infelizmente é muito inferior à média dos países analisados ​​(43.872 euros).

O paralelo entre Espanha e Itália: dados alimentam o debate político

Colocar a escola e a formação no centro da vida pública, cultural, económica e política ainda é demasiado complexo para algumas realidades que vêem a docência como um investimento não reembolsável e não como um recurso humano que deve ser implementado, garantindo a manutenção adequada, mantendo o bem-estar dos trabalhadores, com salários mais atrativos e mais contratações A Educação Humanitária e Continuada está menos desatualizada e mais moderna. Uma comparação direta de salários no início da carreira já cria uma lacuna crucial e dramática que certamente coloca a Itália bem fora das médias da UE e bem abaixo delas: é, em média, 7.000 a 10.000 euros brutos por ano que separa o valor anual de um professor italiano e seu homólogo espanhol, para não mencionar os fatos como Luxemburgo e Suíça, onde o salário médio de um professor em início de carreira é de 67.391 euros e 75.012, respectivamente, e o máximo que pode ser alcançado para ambos pode ultrapassar 100.000 euros. Os salários na Itália, no total, variam de 1.300 a 2.000 euros, também com base no ciclo escolar (infância e escola primária, cerca de 100-200 euros a menos). É claro que tudo se encaixa nos valores centrais da economia clássica como PIB, PPA e poder de compra per capita, mas isso constitui um sinal que coloca os educadores no centro do cenário econômico, político e cultural, infelizmente vulneráveis ​​à marginalização em muitas realidades europeias, incluindo o belo país.