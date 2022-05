Conta conveniente e flexível que se adapta às necessidades dos usuários

Chama-se ControCorrente e é o novo produto de conta corrente para IBL . Banco O que garante juros, economiza dinheiro e se adapta às necessidades dos usuários. Na verdade, é possível obter juros garantidos com base no estoque e com promoção especial válido até 31 de julho de 2022 A taxa anual global sobe para 0,50% Durante seis meses – com um stock médio anual superior a 20.000 euros. taxa geral de 0,30%.

por Maximizando as oportunidades de economiaOs fundos da conta podem ser vinculados para obter um retorno maior, graças ao tempo de depósito. ControCorrente aberto de 2 de maio a 30 de junho de 2022 Você pode acessar o exclusivo Oferecer ouro em depósitos a prazo quem garante 1,10% No caso de um título de 12 meses.

Finalmente, a máxima flexibilidade é assegurada por Quatro pacotes disponíveis De acordo com as suas necessidades, o que também lhe permite aceder a muitos serviços digitais como BlakeE a BANCOMAT Pay® Que Serviços de pagamento móvel.

Todas as informações estão disponíveis em Controcorrente.it Ou você pode perguntar na agência.

As três características distintivas da ControCorrente



Recursos contrastantes

Fonte: magazine.iblbanca.it

Ao contrário de outros produtos de conta corrente do mercado, correnteza Do IBL Banca se destaca Três benefícios principais para benefício dos usuários finais.

Primeiro, é uma conta corrente que Sempre recompensando as ações. A taxa anual total é 0,50% Por seis meses, para slots até 31 de julho de 2022 e estoque médio anual superior a € 20.000. Então a taxa anual total 0,30% Para slots que não fazem parte da promoção (novamente para uma participação média anual superior a € 20.000) ou expiram nos primeiros seis meses.

É uma conta totalmente digital, com todas as operações – de pagamentos a transferências de dinheiro – que podem ser feitas diretamente online, de banco online, completa com serviços avançados e práticos no dia a dia. Entre eles estão os mais importantes Blakepara enviar dinheiro para a Itália e Europa simplesmente usando o número de celular ou endereço de e-mail do destinatário; Pagamento em caixa automáticopara fazer compras online ou na loja e para transferências de dinheiro com cashback para despesas online até 5%; Serviços de pagamento móvel Permite que você faça pagamentos via smartphone com a capacidade de usar Apple PayE a Samsung Pay E a Google Pay.

Por último mas não menos importante, correnteza É uma conta corrente de espírito verde, não apenas porque é 100% sem papelmas também porque os cartões de desconto são feitos de material biodegradável e o IBL Banca está ativamente envolvido LifeGate Plasticless®O projeto visava combater a poluição nos mares por plásticos e microplásticos.

Todos esses benefícios reunidos em uma conta – com suporte rápido e eficiente.

Os quatro pacotes Contacurrent: Simples, Especial, Original e Extraordinário

com correnteza Todos os usuários podem ativar a conta à ordem que melhor se adapte às suas necessidades, escolhendo entre Quatro pacotes inovadores. em detalhe:

pacote simples a conta dedicada aos clientes que precisam de todos os serviços básicos sem abrir mão Velocidade da conta online e para Facilidade ou conveniência . Além dos juros garantidos (com taxas baseadas no estoque médio anual), é possível obter um Cartão de débito é um Taxas mensais tão baixas quanto 0 EUR .

a conta dedicada aos clientes que precisam de todos os serviços básicos sem abrir mão e para . Além dos juros garantidos (com taxas baseadas no estoque médio anual), é possível obter um é um . pacote especial a conta que permite acessar Mais serviços E a Tem várias operações Incluído nas taxas. Além de Cartão de crédito Um também está incluído cartão pré-pago Útil, por exemplo, para pagamentos e compras online. o taxa mensal Pode até ser deduzido 1 euro .

a conta que permite acessar E a Incluído nas taxas. Além de Um também está incluído Útil, por exemplo, para pagamentos e compras online. o Pode até ser deduzido . pacote original a conta que lhe dá acesso a ele Transferências bancárias gratuitas ilimitadas E a Cartão de crédito E a cartão pré-pago E a Cartão de débito internacional . É adequado para todos os usuários que também precisam realizar operações no exterior. o taxa mensal Pode até ser deduzido 2 euros .

a conta que lhe dá acesso a ele E a E a E a . É adequado para todos os usuários que também precisam realizar operações no exterior. o Pode até ser deduzido . pacote extraordinárioA conta é dedicada a todos os clientes que desejam usufruir de benefícios e serviços exclusivos. o taxa mensal Pode até ser deduzido 3 euros.

Operações que permitem acessar um Desconto de taxa mensal – dependendo do pacote escolhido – é o depósito do salário e/ou pensão na conta, o saldo médio mensal acima de um determinado limite, a presença de um título ativo (ou seja, um depósito a prazo, para vincular todo ou parte do capital disponível na conta com a meta de retorno no vencimento ou cupom trimestral) e adquirir produtos dentre os propostos pelo IBL Banca (por exemplo, 5ª cessão, adiantamento TFS, etc.);

A conta pode ser aberta diretamente online ou nas agências do IBL Banca. Todas as informações estão disponíveis no site oficial.