Stellantis, o mais recente carro a combustão da fábrica de Sochuax

A mudança dos tempos, mesmo para as fábricas mais importantes, está intimamente ligada à história da sua marca. Assim, o capítulo conclui com relação ao mito também Fábrica de Soochowestá obviamente integrado com eventos Peugeot, graças ao exemplo Peugeot 3008 Equipadas com motor a gasolina, as linhas de montagem dedicadas aos veículos de combustão interna foram fechadas. Às portas do verão de 2024, a fábrica transalpina encerra um pedaço de história, que voltou com força desde 2012, quando foi inaugurada com seu novo visual. Portanto a segunda geração do SUV 3008 Número de série 1.388.163, É o último antes de uma nova página.

Fábrica Soochow, algumas notas históricas

Esta localização foi fundamental para o sucesso do Peugeot 3008, modelo que desde o início registou importantes números de vendas e permitiu ao fabricante francês produzir Produções padrão Há alguns anos, graças à contribuição do Peugeot 308 e do Opel Grandland para as suas linhas de montagem. Nos últimos anos, um grande investimento de mais de 200 milhões de euros permitiu modernizar as linhas para acomodar Plataforma elétrica média STLA. Ao mesmo tempo, também chegaram outras melhorias, tornando este estabelecimento ainda mais acolhedor.

Agora é hora de dizer adeus às pastas 100% térmicas: “que isso ponto de inflexãonovo capítulo – Dizem diretamente da fábrica de Sochaux – Mas os excelentes resultados da localização, o nível de investimentos e esta nova geração de veículos permitem-nos continuar a ser líderes em vendas e produção em França.“.

Avançar em um novo caminho

Permissão da instituição Stellantis Sochaux também terá um papel importante no presente e no futuro. Porque, se por um lado fechamos o círculo com a mais recente produção endotérmica, por outro lado assistimos a uma mudança resultante de uma estratégia clara assinada pelo grande grupo franco-italiano para avançar para os motores eléctricos. Os únicos modelos a serem produzidos na Europa a partir de 2035, salvo mudanças políticas imensuráveis.

Portanto, o trabalho na fábrica de Sochaux concentrar-se-á agora nas últimas gerações de… Peugeot 3008 E 5008 (reformado recentemente), ambos apenas com tração eletrificada. Disponíveis exclusivamente com motores híbridos suaves ou em versão 100% elétrica, vão responder às necessidades de um público que, além do conforto, procura uma abordagem mais ecológica à mobilidade. Esta nova era não precisa ser assustadora, porque a ideia ambiciosa do gigante industrial é sair dos limites 400.000 veículos anualmente. Uma quantidade útil para manter esta central transalpina como pedra angular da produção da empresa, como tem sido há muitos anos.

Acidente do Lancia Ypsilon

O importante é que não haja incidentes estranhos, como o novo Lancia Ypsilon, antes da apresentação oficial do modelo ao público internacional. O pequeno carro italiano acabou na água e foi recuperado das águas geladas do rio que inundou a fábrica francesa, revelando o seu aspecto distinto. O que é ainda mais curioso é que o Epsilon não foi montado em Sochaux, mas sim em Espanha. Mistérios que ninguém tentou explicar, mas que permanecem na história moderna desta planta.