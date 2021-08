Em Otranto, o foco está na legitimidade, genocídio, conflito e meio ambiente

Décima terceira edição de Festival de Jornalistas do Mediterrâneo, agendada de 1 a 4 de setembro na proposta “Lua” do Largo Alfonsina a Otranto, Ele será um daqueles que deixam sua marca. Aliás, a lista de oportunidades de pensamento e convidados que vão movimentar o evento, idealizada pelo jornalista, é muito rica. Tommaso Forte promovido pela associaçãoterras mediterrâneasEm parceria com a Câmara Municipal de Otranto.

A violação dos direitos humanos e os massacres silenciosos de grupos étnicos inteiros, o conflito israelo-palestino, a economia azul, a poluição, a questão da legalidade que não é tão enfatizada e muito mais: isso e muito mais serão de fato discutidos em uma das capitais mais fascinantes. da bacia do Mediterrâneo. E para avaliar o que anda a fermentar no debate internacional como habitualmente, os nomes mais importantes da imprensa, da política e da cultura europeias. Entre eles, conte histórias que também podem servir de excelente alimento para o pensamento Kono Jacob TarfusserProcurador-Adjunto da República do Tribunal de Recurso de Milão e ex-juiz do Tribunal Penal Internacional, tribunal competente para julgar os autores de crimes contra a humanidade, guerra, genocídio e agressão; ervin mojic,Refugiado de guerra e fundador do projeto “Srebrenica – Cidade da Esperança”.

Mas entre os ilustres convidados desta versão do festival, no trigésimo aniversário do êxodo “bíblico” dos albaneses que fogem da guerra e da miséria para as costas da Puglia, certamente Eddie Rama. O Primeiro-Ministro estará na Terra das Águias em Otranto no dia 3 de setembro para uma reunião corporativa e para recordar à tarde, com uma cerimónia solene a decorrer na cidade portuária do Adriático, as vítimas do navio “Katier-i” Radës “, que naufragou a 28 de Março de 1997 nas águas de Otranto: uma forma de estreitar os laços já estreitos entre dois povos que enfrentam o mesmo mar.

Sou PREMI

Destaca-se também o relato dos profissionais da informação a quem será atribuído o prémio “Mediterranean Caravelle”, um reconhecimento que representa a intersecção dos mares e das culturas mediterrânicas e o próprio espírito de Otranto, uma encruzilhada cultural, religiosa e social. Relações entre Oriente e Ocidente. E que este ano a noite de 4 de setembro será dedicada a Francesca Vagnani, apresentador de “Belve” (Raidue); Giuseppe de Bellis,Gerente Sky Tg24; Siegfried Ranucci, apresentador “Relatório” (Raitre); Jaya Tortura, vice-diretor da TGLa7; Nicola Gratteri, procurador da República de Catanzaro; Maria badalamentiVítima da máfia. Noemi de SigniPresidente da Comunidade Judaica Italiana. O prêmio “Caravella” em homenagem a Daphne Caruana Galicia, o jornalista e blogueiro morto em 2017 pela máfia maltesa em um ataque a bomba. Em vez disso, ela será o jornalista Nuovo Quotidiano di Puglia Anarita NVIDIAReceber o prêmio comemorativo concedido ao marido e colega Renato Moro, que morreu prematuramente no final de fevereiro, após uma vida inteira servindo ao jornalismo e à qualidade locais.

LE PARCERIA

Entre as novidades da edição 2021 do festival está a parceria com Universidade de Lecce, nasceu com o objetivo de lançar projetos de relações internacionais e cooperação transfronteiriça dedicados à formação em jornalismo, e com Festival Medfilm em Roma, a primeira revista italiana do cinema mediterrâneo: a cooperação começou devido a um senso comum da importância de difundir a cultura europeia e mediterrânea através do diálogo intercultural e da proteção dos direitos humanos.

I Media

Desde a primeira edição em 2009, o festival conta com a presença de jornalistas dos mais importantes jornais nacionais e internacionais como Corriere della Sera, La Espresso, Panorama, ANSA, RaiNews24, La7, Rete4, Il Giornale, TGR Rai, Il Messaggero , Italia Oggi, Marie Claire, Babelmed. It, Europa, Metropolitan, Vanity Fair, Io Donna, Il Riformista, I Viaggi di Repubblica. Durante as sessões anteriores, jornalistas, políticos e diplomatas da Itália, Albânia, Portugal, Turquia, Chipre, Suíça, Holanda, Marrocos e Romênia participaram do festival.

o programa

Otranto, 1 de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 20h30 / 22h

O Mediterrâneo: Economia Azul, Sustentabilidade, Protegendo o Território

Maria Grazia Marchio, consultor ambiental na região de Puglia;Pirpaolo Caridi, prefeito de Otranto; Rogerio Ronzulli, Chefe Legambiente Puglia; Fabiodedão, Reitor da Universidade de Salento; Francesco Cupertino, Reitor da Barry Polytechnic; Vito Bruno, Gerente Geral da Arpa Puglia. Moderado Marcelo Faval, jornalista.

Otranto, 1º de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 22h / 23h30

“Mediterrâneo, Europa, mar e plástico: qual é a estratégia marítima”

Marina Bolchini, investigadora do isbra.Alfonso Scarpato, investigadora do isbra. Agora Raicevich, investigadora do isbra. Francesco OteriPesquisador da Ispra, Vincenzo Campanaro, diretor científico da Arpa Puglia. Moderado Christina Giudici, o papel.

Otranto, 2 de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 20.30.00 / 22.00

“Direitos humanos, o genocídio esquecido. Testemunhos e relatórios da mídia”

Kono Tarfussero Procurador Adjunto do Tribunal de Apelação de Milão; Zouhir Louassini, Ray News 24; Irvine Mojicsobrevivente do genocídio de Srebrenica (Sarajevo); verde-olivaO sobrevivente do genocídio em Ruanda, Alessandro MontedoroDiretor da Pontifícia Instituição de Ajuda à Igreja que Sofre. Moderado Francesca Ambrosini, Itália 1.

Otranto, 2 de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 22h / 23h30

“Israel e Palestina, Paz e Conflitos. Diálogo possível

Zouhir Louassini, Ray News 24; Renato QuinnSky Tg24 Gaja Pellegrini Betoli, jornalista especialista em Oriente Médio e Estados Unidos. Moderado: Patrizio NecirioAnsmid.

Otranto, 3 de setembro de 2021, via Porto, 19h30

Visita institucional do Primeiro-Ministro da República da Albânia Edi Rama para homenagear as vítimas albanesas da colisão nas águas de Otranto entre “Cator et Rades” e um navio da marinha italiana.

Otranto, 3 de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 20h30 / 22h

Dizendo a verdade entre justiça e legalidade

Nicola Gratteri, procurador da República de Catanzaro; Siegfried Ranucci, um relatório; Alessandro Prati, diretor da ESPRA; Paola Muscardino, 7; Gaetano Castellaneta, advogado criminal. Moderado Paolo Di Giannatonio, Ray Tg1.

Otranto, 3 de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 22h / 23h30

Daphne Caruana: Um crime estadual

Stefano PoliDiretor Adjunto da Ansa. Jaya Tortura, Diretor Adjunto da TGLa7, Luigi Speedicato Universidade de Lecce; Christina Giudici, o papel. Moderado Alessio Lasta, 7.

Otranto, 4 de setembro de 2021, Largo Porta Alfonsina, 21h.

Distribuindo a média dos prêmios Caravelle. Apresentado pelo jornalista para a Gazzetta del Mezugiorno Vincenzo Sparvero.