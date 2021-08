Má surpresa para quem pensava que iria tirar partido do bónus de 8.000 € para telemóvel

Fisco Oggi é uma revista da Agência de Receitas e publicou recentemente uma ilustração que corre o risco de ser uma surpresa ruim para aqueles que lidaram com o acesso de recompensa móvel com muita facilidade.

Vamos tentar nos entender melhor. A recompensa móvel é uma das recompensas mais populares e usadas neste período cobiçado. As recompensas são projetadas para estimular gastos que ficaram sem vida após a pandemia. A recompensa do telefone celular atingiu a meta. Obter um desconto até 50% na compra de móveis até 16.000 euros é realmente uma oportunidade a não perder. Seria ridículo deixá-lo escapar. É verdade que o dinheiro prometido pelo bônus não está imediatamente disponível, mas se distribui por dez anos de deduções do imposto de renda de pessoa física, mas em todo caso estamos falando de um número importante que tem um grande impacto nas famílias.

questão crucial

Mas precisamos entender bem a legislação e o jornal oficial da Agência de Receitas confirma isso. Na verdade, este bónus, que tem um limite máximo de 8.000 euros, tem uma condição. Isso significa que a compra de um móvel está vinculada ao processo de restauração ou reforma do prédio a que se destina. Então deve haver A compra de móveis, mas também essa modernização do prédio. Aí vem a pergunta que alguns podem ter esquecido. Infelizmente, o senhor que escreveu à revista e que infelizmente foi informado de que não teria direito ao desconto também fugiu. É tudo questão de tempo. No caso específico houve troca de caldeira e compra de móveis. A substituição da caldeira foi aceita pelos especialistas da agência como uma intervenção de retorno.

Leia também: Por que a China e um jornal britânico consideram os videogames uma pandemia

Mas o problema é comprar móveis antes da reposição. Por isso a revista esclareceu que os móveis deveriam ser comprados após o trabalho de resgate, caso contrário não haveria desconto.

Leia também: O legado de Pelé é chocante: ele é sempre o rei.

É importante para quem quer aproveitar esse bônus Compra de móveis após obras de resgate.