Guiné-Bissau – Bissau pretende apostar na cultura do arroz mesmo na época da seca, segundo o director-geral da Agricultura da Guiné-Bissau, Julio Indjai. Em declarações à Agência Lusa, Julio Indjai disse que se espera este ano uma diminuição das chuvas que poderá afectar a produção agrícola, nomeadamente a produção de arroz. Mesmo na Guiné-Bissau, como em outros países africanos, as mudanças climáticas alteraram a duração da estação das chuvas. Hoje a temporada é mais curta, mas as chuvas são mais intensas. O Serviço de Meteorologia, em particular, espera um mês excepcionalmente seco em setembro. A mudança também afeta o calendário agrícola e ameaça particularmente a produção de arroz, um alimento básico para os guineenses. Na tentativa de sanar o problema, o governo distribuiu várias culturas aos agricultores e os incentivou a aumentar a produção de grãos, principalmente arroz, no período de seca de novembro a junho, justamente para evitar a escassez de grãos. O Director-Geral da Agricultura, ao analisar as estatísticas da recente campanha agrícola, revelou que só nas regiões de Bafata e Gabo, no leste da Guiné-Bissau, os agricultores plantaram 468 hectares de arroz durante o período de seca. Giulio Indjai acredita que, ao estimular a produção nesta época do ano em outras partes do país, principalmente no norte e no sul, com o aumento do número de tratores que o governo adquiriu e colocou à disposição dos agricultores ”, frisou que o O país poderia aumentar rapidamente a produção de alimentos. Atualmente há 97 trator disponível, o governo fornecerá 300 tratores, a Guiné-Bissau atualmente não produz arroz suficiente para o que é consumido localmente. país “gasta muito dinheiro” todos os anos para importar mais de 100.000 toneladas de arroz. Guiné-Bissau geralmente depende de importações do exterior para ter acesso a produtos básicos. Sem operadores de processamento de produtos nacionais, as necessidades básicas são importadas de Portugal, Dubai ou Senegal, Gâmbia e vizinha Guiné Conakry. [SR]