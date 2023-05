Jeff Bezos, você já viu seu jato particular: parece uma nave alienígena

Certamente os jatos particulares dos maiores bilionários do planeta são um meio invejável sob diversos pontos de vista. Essas pessoas adoram viajar com rapidez e conforto em seus jatos particulares, que, claro, são comprados por milhões. Estes são os aviões dos ricos, Jeff Bezos vai te surpreender…

Todos nós invejamos a vida dos homens mais ricos do nosso planeta. Os grandes empresários e gênios como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates etc. adoram se movimentar em suas vidas diárias com jatos particulares que lhes permitem cobrir longas distâncias em um tempo muito curto.

Só assim eles podem ser proativos em seu trabalho e também manter várias empresas sob controle ao mesmo tempo. De facto, a relação com os colaboradores deve ser contínua, direta e decorrer o mais pessoal possível para que sejam criadas relações importantes que enriqueçam as empresas.

Mas quais são os aviões dos super-ricos? Certamente houve um momento em que eles escolheram qual modelo seguir entre os disponíveis. Qual você acha que eles escolheriam?

Este é o avião de Jeff Bezos, você não vai acreditar

Como podemos esperar, estamos tendo encontros privados multimilionários e certamente algumas escolhas desses homens realmente ricos farão muitos torcerem o nariz. Começando com o fundador e ex-CEO da Microsoft Bill Gates. Um dos primeiros homens a se tornar famoso por sua riqueza graças ao seu trabalho na área de tecnologia da informação.

Seu bilionário Gates é o proprietário do Global Express BD-700 da Bombardier. Um avião de dimensões impressionantes, capaz de acomodar até 19 pessoas, ao custo de US$ 40 milhões. Então ele entrou em contato com o empresário Mark Cuban, que também comprou seu primeiro avião em 1999 pela assustadora quantia de US$ 40 milhões. Era um jato Gulfstream V.

Mesma marca que o atual homem mais rico do mundo ou Elon Musk, que atualmente possui um Gulfstream G650er com a figura intimidadora de D’Acquisto de US $ 70 milhões. A utilização do Scivolo é claramente exagerada pelo empresário sul-africano cuja quilometragem em 2018 foi de 240.000 km.

Finalmente chegamos ao fundador da Amazon que escolheu o mesmo modelo de Elon Musk. Pode-se dizer que o grande visionário americano copiou o fundador da Tesla mas neste caso é uma escolha sábia porque estamos a falar de uma das melhores marcas a nível de jactos privados.