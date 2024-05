Mercado automobilístico, novos SUVs super econômicos chegam do Oriente e concorrentes estão sendo alertados

O novo SUV que pretende conquistar a todos vem da Ásia: preço baixo e excelente qualidade serão os seus pontos fortes.

ainda Um dos tipos de carros favoritos do mundo. Os SUVs são os modelos ideais para quem busca em um carro não só potência, mas também design com formas agressivas e atemporais. Não é por acaso que os dados de vendas de hoje revelam que ainda está entre os carros favoritos não só em Itália, mas em todo o lado.

Se você acredita, então esse sucesso vem e continua de maneira contínua. Restrições estritas à circulação sanguínea Já durando vários anos, está claro que o amor pelos SUVs está destinado a continuar por muito tempo. O problema é que os SUVs costumam poluir muito e sabemos muito bem a extensão do problema Sustentabilidade ambiental Hoje, a face da mobilidade tal como a conhecíamos está a mudar para sempre.

Não só isso: o problema dos SUVs é que eles muitas vezes… Custa muito dinheiro. Pelo menos até alguns anos atrás, já que entretanto se espalhavam modelos com preços bem mais baixos, que conquistaram o mercado em pouco tempo. Hoje falamos de um destes que vem do Oriente e que Pretende vencer o mercado.

Um novo SUV de baixo custo chega da Coreia do Sul

O objetivo é Reduzindo custos de produção, a fim de reduzir o preço para o comerciante. A estratégia com que a Kia se prepara para produzir o novo SUV Kia EV3É exatamente isso. Tudo isto sem esquecer a importantíssima questão da sustentabilidade ambiental, tendo em conta que estamos a falar de uma Modelo de emissões zero.

Num evento recente, os líderes da Kia revelaram não apenas os designs, mas também a data de lançamento: O objetivo é levar o Kia Ev3 às concessionárias Até o final de 2024.

Kia, o futuro é elétrico (e barato)

Com o novo Ev3, a empresa coreana optou por entrar de forma significativa no setor dos automóveis elétricos, ainda que já produza automóveis com emissões zero há algum tempo. A grande vantagem do novo SUV da marca é certamente preço.

Embora ainda não tenha sido anunciado, dirigentes sublinharam que o objetivo é preservá-lo No nível mais baixo possível.