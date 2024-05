Totti e Spinelli, “o monstro”, entram em cena da investigação, superprograma também utilizado no julgamento de Morandi. Ministério Público ouve Aponte (MSC) como testemunha

Dos nossos correspondentes

Gênova – eminvestigação Os genoveses do regime de Tutti entram em cena Minha mente tecnológica. O mesmo que já é utilizado para processar os dados da ação relevante Desastre da Ponte Morandi. Eles o chamam de “o monstro” porque ele é capaz disso Processando uma grande quantidade de documentos (60 TB), como os recolhidos pela polícia financeira que atua nesta área. O Nuiv Investigator, que custa cerca de 2 milhões de euros, permite indexar e conectar um número infinito de documentos em tempo real e comparar dados em telemóveis, cartões de crédito e contas bancárias com os de computadores.

Ontem foi feito Versão forense dos dispositivos utilizados pelo prefeito Giovanni TottiQue acabou em prisão domiciliar sob acusação de corrupção e outros suspeitos. Agora espere Próximas testemunhas. Entre elas está uma excelente pergunta que o Ministério Público gostaria de ouvir: Gianluigi Aponte, fundador da MSC, hoje a maior empresa de navegação do mundo. Aponte é 45% acionistas de Aldo Spinelli Na empresa que administra o terminal graneleiro, está no centro da investigação devido Renovação de trinta anos O privilégio que Spinelli queria e que foi obtido, segundo a acusação, através do financiamento das comissões eleitorais de Totti.

Como não sabia mais a quem recorrer para resolver o problema da prorrogação da concessão, Spinelli bateu à porta de um parceiro poderoso. Os diferentes papéis dos dois no caso levaram os juízes a acusar Spinelli de subornar o governador, enquanto… Aponte aparece como testemunha.

Os demandantes consideraram A objeção datada de 23 de novembro de 2021 é relevanteIsso é dez dias antes da renovação. Spinelli fica irritado porque o ramal não chegou e liga para Aponte: “Eu luto sozinho! Ela não está me ajudando mas… estou lutando de todas as formas porque se eu não completar 30 anos, vamos parar na Justiça. Porque é impossível ter um Carozzi que vote contra ele… Você deveria tentar falar com o prefeito, porque ele é o homem do prefeito.” Aponte sempre diz apenas algumas palavras: “Senão eles nos darão 10 anos.” , não aceitamos 10 anos, doutor “Investimos nosso próprio dinheiro e me dão 10 anos, estamos brincando?” READ Compre um carro, desconto agora em 730: traga esses documentos e pague muito pouco | Veja como fazer

Assim como Aponte, ele também está nesta história complexa O prefeito de Gênova, Marco Bucci, também testemunhou. Por outro lado, ambos aparecem frequentemente em escutas ordenadas pelos investigadores. Como a que ocorreu no dia 5 de novembro de 2022 entre Totti e o prefeito, em que este último Ele fala sobre um encontro com Aponteque mora em Genebra, na casa do chefe do Aeroporto de Gênova, Alfonso Lavarello. “Aponte propôs uma solução Agora vamos tentar seguir em frente”, diz Pucci. “O que ele diz?” “Ele diz: ‘O que faremos daqui a cinco anos, quando a barragem estiver lá e estiver estragando tudo?’

Spinelli se concentra mais no porto de Gênova, onde travou a Batalha dos Trinta Anos ao longo de sua vida. Depois de renovar o Rinfuse Spinelli e Aponte estão pensando em como se separar compartilhando os espaços apertados do porto durante um período de cinco anos. Nesta separação Totti atua como um pacificador. Spinelli agradece financiando seus comitês eleitorais.

Nos próximos dias muitas testemunhas serão ouvidas, incluindo Advogada Andrea La MattinaO representante da área na Comissão Portuária que votou a favor da concessão de trinta anos apesar de sua oposição.

