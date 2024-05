O PIB da UE dos países da zona euro e da Itália é melhor do que o da França e da Alemanha

A Comissão Europeia está a rever em alta a sua previsão para o crescimento económico de Itália este ano, antecipando um crescimento do PIB de 0,9% (era de +0,7% na previsão anterior). A previsão para 2025 foi reduzida e agora é de crescimento do PIB de 1,1% (era de 1,2%). É o que aparece nas previsões de primavera do executivo societário. Com um crescimento de 0,9% no corrente ano, a Itália encontra-se no topo do ranking europeu, ultrapassando a Alemanha e a França, as duas principais economias.

Estimativas do Eurostat

“Vimos as estimativas do Eurostat para o primeiro trimestre e foram ligeiramente superiores ao esperado – como disse ontem o Comissário Europeu da Economia, Paolo Gentiloni – e isso significa que a aceleração da actividade económica que esperávamos nas previsões económicas de inverno está a começar a acontecer, ” ele disse. Sob estes pressupostos, e à parte as diferenças entre países individuais, as previsões do executivo não deverão conter grandes surpresas. Tendências positivas para Portugal, Espanha e Grécia. Portugal cresceu 1,7% e 1,9%, respectivamente, durante o biénio. Grécia em 2,2% e 2,3%; Espanha (que só foi ajudada pela recuperação do sistema bancário) em 2,1 e 1,9%. Quanto à Alemanha, a Comissão Europeia espera que em 2024 a economia alemã não cresça mais de 0,1%, enquanto em 2025 cresça 1%, que é o nível mais baixo do continente. Quanto à França, a Comissão Europeia espera um crescimento de 0,7% este ano. O Istat sublinha que “a estagnação da produtividade do trabalho é um dos elementos que tem caracterizado a fraca tendência do tamanho do PIB nos últimos vinte anos e o consequente alargamento do fosso de crescimento com as outras grandes economias da União Europeia.