Contas de eletricidade: Sem extensão ao mercado protegido

Contas de eletricidade: Não há extensão ao mercado protegido. O ministro do Meio Ambiente, Gilberto Bechetto Frattin, explica como será a transição para o mercado livre.

Dentro de alguns meses, todos (ou quase todos) os italianos terão que escolher qualquer um deles O perfil mais adequado. Sem ser mais uma autoridade pública Arera Para determinar o preço periodicamente. E Não haverá prorrogação em 2024Isto é contrário ao que alguns grandes jornais esperavam. “Há um diálogo com a União Europeia, mas não é uma prorrogação do prazo 10 de janeiro de 2024“O ministro explicou. “Métodos de implementação técnica estão sendo definidos“Explicando o mercado de energia protegido”, acrescentou.Trata-se de milhões de usuários locais que estão amplamente divididos em dois grupos: Fraco e não fraco. Estes últimos são aqueles com quem se pode fazer isso Apague a luz se eles não pagarem“Mas há questões práticas a serem gerenciadas, como mudanças nos códigos de serviços públicos.

Mas é claro que mesmo que estas famílias não enfrentem dificuldades económicas especiais, isso é necessário Ensine-os corretamente Da escolha diante deles: “A avaliação que faço e o que proponho ao governo é dizer: movam os deuses não exibiçãoosobre 4,5-5 milhões de usuáriosDemora, porque precisamos informar todas as famíliasO Ministro sublinhou que:Há todo um palco para ver também Bancos. Existe cada um Campanha de informação O que leva alguns meses. Mas isso não significa prorrogar a dataNa prática, como previu o Ministro, os “não vulneráveis” vão conseguir 6-7 meses para seleção Melhor operadora. Portanto, a mudança final pode ser arriscada Desde setembro, Sabendo que os sete meses terminarão em meados de julho. Elétrico No entanto, fornecerá todas as informações úteis para orientar aqueles que precisam mudar para o mercado livre para tomar a decisão certa.

