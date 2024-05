Putin: As ogivas nucleares estratégicas estão sempre prontas. Zelensky demite seu diretor de segurança – notícias

A Rússia “fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar um confronto global”, mas “não permitirá que ninguém a ameace” e manterá a prontidão operacional das suas “forças estratégicas” nucleares. As palavras de Vladimir Putin ecoam os céus cinzentos e as temperaturas de inverno que pairam sobre a Praça Vermelha.

Declarações da Guerra Fria feitas pelo líder do Kremlin na parada militar que marcou o aniversário da vitória sobre Hitler, enquanto as tensões com o Ocidente sobre o conflito na Ucrânia atingiram níveis nunca antes vistos. Na mesma altura, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, teve de alertar que a Rússia estava a “reforçar as medidas de dissuasão nuclear” para responder à “política de escalada” de que Moscovo acusa os europeus e os Estados Unidos. Isto enquanto Putin confirma que a Bielorrússia se juntará aos exercícios para testar a prontidão das armas nucleares tácticas.

“Não há nada de anormal, é uma missão planejada”, subestima o presidente. Mas o Ministério da Defesa disse, ao anunciar os testes nos últimos dias, que isso ocorreu em resposta às “ameaças” ocidentais. A principal ameaça de que falam os líderes militares é a hipótese avançada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, de enviar tropas para a Ucrânia em caso de colapso das defesas de Kiev, que enfrenta extrema dificuldade. Palavras que despertaram pouco entusiasmo entre os Aliados Ocidentais. Mas hoje, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, numa entrevista ao The Guardian, levantou uma possível aliança ad hoc de países ocidentais para enviar pessoal de treino militar para a Ucrânia com apoio de defesa aérea. É uma iniciativa que aproximaria a possibilidade de um confronto direto com Moscovo.

“Este poderia ser um primeiro passo na iniciativa de Macron”, enfatizou Landsberges. Entretanto, as agências russas relataram as palavras do primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, nas quais afirmou que “soldados, observadores e técnicos” dos países da NATO já se encontram na Ucrânia. As declarações feitas pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, em Março, podem ter-se referido a conselheiros que apoiavam os ucranianos na utilização de armas avançadas fornecidas pela coligação. Mas Tusk acrescentaria que o envolvimento direto no conflito deveria ser evitado. O alerta de Putin sobre as armas nucleares foi acompanhado visualmente pela presença de lançadores de mísseis estratégicos no desfile militar de hoje, que contou com a presença de 9.000 militares, incluindo muitos combatentes do conflito na Ucrânia, que o presidente elogiou como “heróis”.

Segundo a tradição, o tanque T-34 é da Grande Guerra Patriótica, como foi chamada a guerra contra os nazistas em Moscou, na qual, segundo estimativas oficiais, morreram pelo menos 27 milhões de russos, entre soldados e civis. Como é habitual agora, Putin fez uma comparação entre essa batalha e aquela contra os actuais “capangas nazis”, incluindo a liderança de Kiev. Contra eles e os seus apoiantes ocidentais, o antigo Presidente Dmitry Medvedev chegou ao ponto de prever um futuro julgamento internacional, ou “Nuremberg 2.0”, como lhe chamou. As comemorações começaram, após a queda de neve, às dez da manhã, com o badalar do relógio da Torre Spasskaya, no Kremlin. A presença de chefes de estado convidados foi limitada. Ao lado de Putin nas bancadas sentaram-se os presidentes da Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguizistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão, Cuba, Laos e Guiné Bissau, que o acompanharam após o desfile militar para homenagear o vizinho Monumento ao Soldado Desconhecido. Mas o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, faltou à reunião, o que confirma o esfriamento das relações entre Moscovo e Yerevan.

À tarde, foi cancelada a tradicional marcha do Regimento Imortal, onde cidadãos russos exibiram fotos de pais, avôs e bisavôs que lutaram contra o nazismo. Uma decisão motivada por preocupações de segurança, quer decorrentes de possíveis ataques ucranianos, quer de ataques terroristas após o ataque à Câmara Municipal de Crocus, em Março passado. Os alarmes revelaram-se infundados. Em vez disso, houve um ataque de drones, reivindicado pelos serviços de inteligência de Kiev, contra uma refinaria localizada a 1.200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, na República da Bashkiria. O Presidente da República, Radi Khabirov, informou que o drone atingiu a fábrica da Gazprom na cidade de Salavat, causando danos a uma estação de bombeamento, mas não houve mortos ou feridos.

Mídia: “Um drone em Kiev sobrevoa uma refinaria russa depois de voar 1.500 quilômetros”



O serviço de segurança ucraniano SBU organizou um ataque a uma refinaria de petróleo na região russa de Bashkiria com um drone que voou uma distância recorde de 1.500 quilómetros antes de ser atingido. Rbc Ucrânia escreve isto citando fontes em Kiev. Esta afirmação surge depois de o presidente da Bashkiria, Radi Khabarov, ter relatado que a refinaria de petróleo Gazprom na cidade de Salavat foi atacada por um drone. Segundo as autoridades regionais, noticiadas pela RIA Novosti, o ataque causou danos à estrutura da estação elevatória da estação, mas não houve vítimas.

“O Serviço de Segurança Ucraniano provou mais uma vez que possui soluções tecnológicas poderosas que ajudam a desferir golpes dolorosos ao inimigo. Isto significa que as refinarias e depósitos de petróleo russos que operam no complexo militar-industrial da Federação Russa não podem se sentir seguros nem mesmo na retaguarda. .” A fonte disse à RBC Ucrânia. A planta danificada da Gazprom Neftokim Salavat é considerada um dos maiores complexos de refino de petróleo e produção petroquímica da Rússia.

