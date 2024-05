Principal: queda de helicóptero do presidente iraniano. “O raio de busca foi reduzido para 2 km.” Hipótese de mau tempo

Um helicóptero caiu e desapareceu na vegetação no alto das montanhas. O presidente iraniano e o ministro das Relações Exteriores estavam a bordo do avião. À medida que a noite avança, o mistério do Gigante Shi’ar desaparece, enquanto as pesquisas não produzem resultados. As autoridades iranianas alertam que a situação é complicada pelas más condições meteorológicas “Infelizmente, é difícil continuar as operações devido ao forte nevoeiro”. A área tem um declive acentuado e está coberta de árvores, chove forte e a visibilidade é muito limitada.” Ontem à noite, o exército disse: “Identificamos o local exato onde o helicóptero caiu, vamos tentar alcançá-lo”. O presidente iraniano Raisi está oficialmente desaparecido. Por volta da uma da tarde, eles acreditavam que ele poderia ser encontrado vivo. Mas pouco depois, o vice-presidente iraniano, Mohsen Mansouri, disse na televisão estatal: O contato foi feito em várias ocasiões com dois. pessoas no avião, um piloto e outro passageiro, aparentemente graças a um telefone via satélite. Tudo está mudando, mas o comandante do Pasdaran negou, dizendo: “Isso não é verdade. ” O caos e a incerteza prevalecem em Teerã. A busca foi reduzida a dois quilômetros. Há sobreviventes? A União Europeia, a pedido do Irã, ativou o serviço de mapeamento por satélite Copernicus para ajudar a encontrar o helicóptero. a liderança passará para o vice-presidente, mas novas eleições deverão ser convocadas em 50 dias. O que, escondido entre as plantas, ainda é a carcaça do helicóptero Bell dos anos 1970. Devido às sanções impostas há mais de quarenta anos, a Força Aérea Iraniana está a lutar para garantir a manutenção devido à escassez de peças sobressalentes. Vamos voltar à tarde. A noroeste do Irão, numa região chamada Azerbaijão que faz fronteira com o país do mesmo nome. O meu presidente e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, abriram um projeto de cooperação para construir a barragem. Com uma grande delegação governamental rumo ao sul, para Tabriz. Há três helicópteros no ar: transportando o presidente iraniano, vários ministros, o governador da região e autoridades. As condições climáticas são adversas com chuva e neblina, o que reduz bastante a visibilidade. Dois aviões conseguiram pousar em Tabriz e o sinal GPS do terceiro avião foi perdido. Desaparece. A bordo do avião está o próprio Raisi, de 64 anos, o oitavo presidente do Irão eleito em 2021, um falcão e um conservador extremo, e o homem que liderou o sistema judicial do país depois de ter sido procurador público em Teerão, e foi famoso por suprimir e restringir a oposição. Dos direitos civis. Ele é extremamente leal ao Líder Supremo, Aiatolá Khamenei, e está sendo mencionado como um potencial sucessor. No mesmo helicóptero que foi engolido pelas montanhas e que começou a procurar quarenta equipes do exército e do Crescente Vermelho desde a tarde de ontem, estavam o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, o governador do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati, e o aiatolá Muhammad Ali Al-Hashem. Representante do Líder Supremo Iraniano na província.

Início O que acontece em caso de morte? Especialista: “Com as eleições, os Guardiões da Revolução estão prontos para a mudança mais radical.”

Sombras

Num primeiro momento, fontes oficiais minimizaram a importância do assunto e falaram de uma “aterragem de emergência”, depois de uma “aterragem difícil”. Algumas autoridades dizem anonimamente: “Temos algumas horas”, sublinhando que “a vida do presidente está em perigo”. As temperaturas nesta área alta são frias. Os Guardas Revolucionários também foram mobilizados: o Comandante Hossein Salami foi ao local, acompanhado por alguns oficiais superiores da Pasdaran. Para compreender a gravidade da situação, basta ouvir o que um comandante do Crescente Vermelho anunciou quando eram 20h45 no Irão (e 18h45 em Itália): “Três socorristas que procuravam o helicóptero acidentado estão desaparecidos”. A queda de um helicóptero com um presidente e um ministro dos Negócios Estrangeiros a bordo só pode levantar sombras e questões sobre o que poderia ter acontecido. O ataque pode ser descartado? sabotar? O inimigo do Irão, sem dúvida, é Israel, que ontem fez um comentário severo (“Não somos parte no incidente”). No dia 1 de Abril, os militares israelitas atacaram o consulado iraniano em Damasco com seis mísseis, matando treze pessoas, incluindo o general da Guarda Revolucionária Mohammad Reza Zahedi. Em 17 de Abril, o Irão respondeu lançando 400 mísseis e drones em território israelita. Teerão comprometeu-se a apoiar o Hamas na organização do ataque de 7 de Outubro, a grupos como o Hezbollah e os Houthis que ameaçam Israel a partir do Líbano e do Iémen. Contudo, a acção contra Raisi parece improvável nesta fase do conflito. Não houve explosão no ar e as condições climáticas – neblina e chuva – indicavam acidente. Contudo, há também outra frente a considerar, embora com menor potencial: o terrorismo. O ISIS Khorasan, a organização fundamentalista que assumiu a responsabilidade pelo ataque ao teatro de Moscovo, também operou em território iraniano no passado.

Orações

Enquanto a televisão estatal pede aos residentes que rezem, o Líder Supremo Khamenei quebra o silêncio e diz: “Esperamos que Deus devolva o honrado presidente e os seus companheiros ao abraço da nação”. “Não haverá perturbações no governo do Irão.” Depois dos protestos, mesmo aqueles que foram violentamente reprimidos nos últimos anos, a morte do presidente representa um novo choque. viajando, que ontem à noite parecia não ter sido encontrado em lugar nenhum, foi engolido primeiro pela neblina e depois pela escuridão. Segundo a Al Jazeera, o helicóptero caiu “perto de uma mina de cobre chamada Songun”.

Está localizada entre Julfa e Farezgan, a cerca de 70 quilómetros de Tabriz, uma das maiores cidades do Irão. Aqui, o helicóptero estava com os outros dois helicópteros que tinham chegado ao destino, rumo a Tabriz, e desapareceu, segundo a agência iraniana IRNA, “numa floresta numa zona montanhosa”. Um helicóptero de resgate não conseguiu chegar à área onde se acreditava que o helicóptero de Raisi estava localizado devido ao forte nevoeiro.