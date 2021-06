Com a última hora, a era Netanyahu – Corriere.it termina em Israelit

A folha com as assinaturas a serem entregues ao cacique estava pronta pela manhã, havia cinco assinaturas em tinta azul e três faltavam. Até o fim. A Change Alliance atingiu o limite dos nervos e do tempo para isso Yair Lapid Antes de anunciarmos o acordo que pode – ainda há confiança no Parlamento na próxima semana – Eles suspenderam Benjamin Netanyahu por 12 anos no poder.

Mecanismo de rotação – Naftali Bennett torna-se primeiro-ministro primeiro, então cabe a Lapid, que agora é ministro das Relações Exteriores – ele invadiu os detalhes das negociações e, à tarde, o maior obstáculo era quem deveria conseguir uma vaga no Comitê de Justiça entre Merav Michaeli, o líder do Partido Trabalhista, e Ayelet Shaked, o número dois no grupo de colonos liderou Bennett. A crise aconteceu com uma pequena rotação.





Mais demora. Mansour Abbas é o chefe de uma formação islâmica e ele não pôde confirmar sua bênção antes de receber luz verde do conselho religioso, ele deve obter o cargo de ministro adjunto do Interior, que é É a primeira vez que árabes israelenses participam do governo desde 1977.

A Alliance reúne peças muito diferentes, no momento em que está sendo montada por Preparando-se para trazer Netanyahu para casa E para evitar uma quinta eleição em dois anos e meio. Fornece a compreensão de que questões mais ideológicas, como Negociações com os palestinos foram deixadas de lado Focar nos problemas internos, desde a economia até a necessidade de restaurar a unidade após os confrontos nas últimas semanas entre árabes e judeus e anos de agitação contra a esquerda. Também ontem, um grupo de partidários do Likud protestou em frente ao prédio onde os líderes do partido estavam finalizando o acordo: leais a Netanyahu, que estão sendo julgados por corrupção, veja Mudança de inversão no topo.