O Papa: saúda o público fiel, transcende o distanciamento de Covid – Chronicle

Os fiéis se reuniram nos parapeitos para saudar o Papa Francisco: na Piazza San Damaso, onde está o público em geral, todas as regras anti-Covid foram contornadas com a chegada do Papa. As cadeiras são colocadas de forma que haja espaço suficiente entre o crente e o outro, mas quando o Papa foi aprovado, as regras não foram mais respeitadas. O Papa saudou muitos crentes apertando as mãos de pessoas e coisas e abençoando-as. Os peregrinos usam a máscara, mas muitos deles apenas a retiram para saudar o Papa (também sem máscara).

Papa encontra ativista do clima em missão ao Pólo Norte – Ao final da audiência geral, Sua Santidade se encontrou com Michael Haddad, atleta profissional libanês e embaixador das Nações Unidas para questões ambientais. Ele era uma criança quando um acidente de jet-ski resultou em uma lesão na medula espinhal que o paralisou na parte inferior do tórax. Preso em uma cadeira de rodas, graças à medicina e à pesquisa científica, ele agora pode esquiar e escalar uma montanha em liberdade, e também detém três recordes mundiais; Graças ao dizer que não é apenas um homem calmo (“A deficiência é apenas um estado de espírito”, o seu lema), mas também é testemunha em muitas campanhas de sensibilização e exemplo para muitas pessoas na sua condição. Haddad se move graças a um exoesqueleto, especialmente desenvolvido por uma equipe de engenheiros, médicos e pesquisadores, que estabiliza seu tronco, ombros e braços. Assim, ele é capaz de empurrar seu corpo para a frente e mover-se passo a passo. Ele identifica minha “grande missão” de chamar a atenção do mundo para as questões ambientais. Michael escalou montanhas e desertos e até participou de duas maratonas: uma no Cairo e outra em Beirute para arrecadar fundos para a reconstrução do hospital destruído pela explosão no porto em agosto de 2020. Agora ele tem outra missão: viajar 100 quilômetros a pé no Pólo Norte. Uma aventura que ele teve de embarcar em 2020, mas depois pular devido à pandemia. Agora está programado para fevereiro ou março de 2022. “É definitivamente um desafio”, disse Haddad ao Vaticano News. “Viajar 100 km no Ártico não é apenas uma mensagem, mas uma contribuição para a ciência. Trabalho com uma grande equipe científica e fui considerada uma das poucas pessoas no mundo capaz de fazer isso no meu caso.” Hoje, na primeira fila do grande público na Piazza San Damaso, acompanhado por Teresa Panuccio, a representante oficial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, disse exatamente isso ao Papa e pediu-lhe que abençoasse sua missão no ‘Ártico’. “Quando contei a minha história ao Santo Padre, ele colocou a mão na minha cabeça. Disse-lhe que estamos tentando transmitir uma mensagem humana em benefício da terra e do meio ambiente. Ele me abençoou e eu disse: Pai, ore para mim.” Ele respondeu: “Reze por mim no Pólo Norte. Ele me deu forças e me sinto mais comprometido, não mais sozinho, mas com o Papa para tentar fazer essa mudança.”