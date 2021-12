Zemmour, um forasteiro do Elysee, anunciou a “reconquista” da França. Conflitos entre seus apoiadores e manifestantes anti-racismo

Migração Zero, Saindo de Então, O “recapturaSeguidor França. Será chamado assim, Ré, uma festa Eric ZemmourO ex-polemista nacionalista de direita que hoje lançou oficialmente sua campanha para as eleições presidenciais de 2022 com seu primeiro comício. Havia gente suficiente dentro Palácio de Exposições a partir de Filipinas, em um subúrbio Norte de Paris: os organizadores estão falando sobre 19.000 pessoas, talvez na verdade cerca de 15.000, mas a multidão é importante acima de tudo porque dá uma ideia de quão emocionante é a corrida presidencial. Muitos são jovens e, em sua maioria, brancos. Muitas bandeiras tricolores, cantando sobre Marselha, mas também o chefe de Zemmour ou “Nós ganharemosCenas relembrando nomeações eleitorais para o que é o primeiro objetivo de Zemmour, Marine Le Pen, Presidente Assembleia Nacional, até agora o mais próximo da competição do Elysee para o presidente cessante, Emmanuel Macron. Zemmour concorreu oficialmente para a corrida do Elysee em 30 de novembro, dizendo que queria “salvar a França“E seus valores são ameaçados, em sua opinião, porimigração e aislamismo. Mas nas últimas semanas, as pesquisas o viram recuar em relação ao aumento inicial, quando alguns o colocaram diretamente à frente de Le Pen em um possível segundo turno contra Macron.

A atmosfera é elétrica por dentro Palácio de Exposições, não distante deAeroporto Charles de Gaulle: Adesivos com o rosto do candidato externo e escritos nele Impossível não é francês (“Impossível não está em francês”) e outras placas convidam os militantes a usarem máscaras azul branco vermelhoCores da bandeira francesa. Mas na entrada, apesar de uma cuidadosa verificação de segurança, Autorização de saúde não foi necessária (E algumas máscaras). Havia 450 jornalistas credenciados, enquanto um ex-porta-voz da Yellow Vest também apareceu entre os inscritos para falar. Jacqueline Moreau.

Momentos de tensão não faltaram, por dentro e por fora. Equipe francesa de talk show dia a dia (do canal Tmc-Tf1) foi severamente assobio NS insulto da multidão durante o rali. O jornalista e cinegrafista do programa (que narra a vida política francesa com um olhar crítico, senão satírico) foi colocado “em um lugar seguro” em um local dentro do prédio. Do lado de fora do Palazzo delle Esposizioni, na Avenue des Nations de Villepinte, mais de cem manifestantes protestaram contra “racismo, negação e homofobia”. Eles foram dispersos pela polícia por alguns homens armados de Sos. Racismo Experimente invasões dentro do edifício. O resultado foi a eclosão de motins com membros do serviço do regime na manifestação eleitoral que culminou com a escolta de ativistas anti-racismo até as portas.

A frente anti-Zemmour revelou-se mais discretamente num comício organizado no centro de Paris, no qual participaram cerca de 2.200 manifestantes (segundo o quartel-general). Protesto na vizinhança Farpas e a Villette ParkFoi organizado por cerca de cinquenta organizações entre sindicatosE Concertos NS relacionado a. E entre os coros entoados pelos manifestantes … Os bipes se interrompem, Paris não é para vocêBeep, vá embora, Paris não é sua.

Tampouco o faz o candidato nacionalista que, ao contrário, proclamou do palco com grande entusiasmo retórico que “ A recuperação começa agora“Se eu ganhar esta eleição – explicou ele – não será o milésimo turno, mas o início da restauração”, porque “esse povo francês que está aqui há mil anos”. Ele não disse a última palavra“. “O fascista?”, Perguntou: “Mas me faça um favor …Um racista? ”Eu sou o único que não confunde nos defender com odiar os outros, eu Pequeno judeu berbere Veio do outro lado de Mediterrâneo(Na verdade ele é de origem argelina, mas nasceu em Ile-de-France). Mas no momento ele rejeita seu programa da seguinte forma: “OMigração Zero Isso se tornará um objetivo claro de nossa política. ”Gosta? Quer“ eliminar assistência Social Para estrangeiros não europeus, a assistência médica estatal “para estrangeiros e imigrantes deve ser abolida e eliminada Direito ao solo e “a expulsão sistemática de todos os imigrantes ilegais em solo francês”. “Muitos dos erros cometidos nos últimos 40 anos precisam ser corrigidos”, diz Zemmour.