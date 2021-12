Últimas notícias do vírus Corona. Alemanha, dois terços dos alemães apóiam a vacinação obrigatória

9:15

Testes antes de partir para GB, protestos do setor de aviação

A partir da próxima terça-feira, todos os viajantes que se dirigem ao Reino Unido terão que apresentar um teste anti-Covid negativo na partida: a decisão do governo de Londres, anunciada ontem, irritou imediatamente as companhias aéreas, que chamou de “golpe severo”. para o setor. BBC relata isso. O executivo afirmou em nota que o swab deve ser realizado no máximo 48 horas antes da partida. A nova medida, introduzida em função da disseminação da variante Omicron do coronavírus, se aplica a todas as pessoas com mais de 12 anos. “A introdução de testes pré-embarque, em curto prazo, é um grande golpe para a indústria de viagens de negócios”, comentou Clive Wortton, CEO da Business Travel Association. “A segurança pública é uma prioridade, mas os negócios vão falhar, os viajantes serão cortados e as vidas (das pessoas) serão destruídas devido à falta de planos coerentes do governo”, acrescentou o diretor. Por sua vez, a associação de companhias aéreas britânica British Airways qualificou a medida de “prematura”, sublinhando que “atingiria o setor e os passageiros antes de termos dados completos” sobre os efeitos da variável Omicron.

Passageiros chegando no aeroporto de Heathrow, na Inglaterra. (Foto de Adrien Denis / AFP)

Atualmente, os viajantes para o Reino Unido só precisam se isolar até que o teste seja negativo em dois dias após sua chegada ao país. O governo também anunciou que a Nigéria será incluída na lista vermelha de países a partir de amanhã.