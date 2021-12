Atenas, Papa Francisco obscurecido pelo padre ortodoxo: Você é um herege. Ficar longe

Um padre ortodoxo baniu o Papa Francisco e o agrediu verbalmente durante sua visita a Atenas. O religioso acusou o Papa Bergoglio de “herege”. As forças de segurança removeram o homem.

O Papa Francisco foi banido e assinado por um padre ortodoxo grego pouco antes de entrar na diocese de Atenas, onde deveria se encontrar com o arcebispo da Grécia Ieronymos II. A polícia imediatamente removeu o homem. A mídia grega publicou um videoclipe do episódio, mostrando o homem gritando em grego com o Papa. “Você é um herege”, disse o padre ortodoxo grego antes de ser expulso pelas forças de segurança, Felizmente, sem mais turbulências. O Papa continuou a falar sobre o referido calendário reunindo-se em privado com o Arcebispo da Arquidiocese Ortodoxa e depois com o clero ateniense perante os seus seguidores na “sala do trono”.

O chefe da Santa Sé chegou a Atenas no final da manhã, depois de outro incidente preocupante ocorrido ontem, sexta-feira, 3 de dezembro, em Chipre. Na verdade, as forças de segurança pararam e evacuaram um homem armado com uma faca que tentou entrar no estádio onde a missa do Papa Francisco estava programada. O homem de 43 anos foi logo tratado e preso. Ainda não se sabe o motivo ou a intenção com que o detido tentou invadir o estádio. Nenhum detalhe de sua identidade foi revelado. E fora do estádio também várias faixas contra o Papa Bergoglio. Os cartazes traziam o slogan “O Papa não é bem-vindo”.

Hoje, apesar do incidente, o Papa Francisco se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores Nikos Dendias, o Presidente da República Helênica Ekaterini Sakellaropoulou em sua chegada para a cerimônia de boas-vindas. Em seguida, a data também foi definida com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.