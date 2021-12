“Você é um herege …”. Um grito contra o Papa na Grécia

Um velho vestido como um padre ortodoxo romano se virou Papa Francesco grite, em grego, “Pai, você é um herege.” Francisco estava entrando no Arcebispo Ortodoxo de Atenas para um encontro com o Arcebispo Ieronymos II. O velho de longa barba branca, que usava capa preta e cobertura na cabeça, se jogou no chão e foi detido pela polícia local e levado embora.

A acusação contra o Papa

O padre, que se encontrava do lado de fora do prédio, assim que viu o Papa entrar no pátio, gritou com todas as suas forças, dirigindo-se a Jorge Mario Bergoglio: “Pai, você é um herege. Você herege” Nas fotos tiradas, é possível ver o homem no chão, vestindo uma longa túnica preta e touca, provavelmente um padre ortodoxo, alguns clientes o criaram. Uma barba branca também podia ser vista no rosto do velho. A polícia local parou o homem e o removeu sem perturbação. O Papa chegou hoje, sábado, 4 de dezembro, à Grécia para uma visita de três dias.

Papa em Grécia Em sua 35ª Viagem Apostólica Internacional, até 6 de dezembro, ele estará em Nicósia, Atenas e Mitilene Lesvos. Na manhã de quinta-feira, 2 de dezembro, o Papa Francisco partiu primeiro para Chipre e depois para a Grécia, com uma última parada em Lesbos. Com a viagem, os países visitados por Bergoglio passarão para 55 países. É um caminho marcado por grandes temas, em particular os relativos à unidade dos cristãos e ao acolhimento dos imigrantes. Depois de Nicósia, o Papa chegou hoje, sábado, 4 de dezembro, a Atenas, onde pousou um voo no aeroporto internacional por volta das 10h10. Após uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial de Atenas, com uma visita de cortesia à Presidente da República, Katerina Sakellaropoulou, e um encontro com o Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis no Palácio Presidencial, às 10h45 encontrou-se com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático. corpo.

Letra de Bergoglio por Ieronymos II