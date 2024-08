Moscou responde ao ataque ucraniano a Kursk com um míssil com ogiva térmica – Notícias

Em resposta ao ataque lançado por Kiev dentro do território russo, as Forças Armadas russas bombardearam ontem à noite as forças ucranianas na zona fronteiriça da região de Kursk, utilizando também uma bomba térmica: foi o que anunciou o Ministério da Defesa russo.

“A tripulação de um caça-bombardeiro supersônico multifuncional Su-34 das Forças Aeroespaciais realizou um ataque noturno a um grupo de militares e equipamentos ucranianos em uma área fronteiriça da região de Kursk”, afirmou em comunicado.

“A bomba explosiva movida a ar Odab-500 (500 kg, ed.) foi usada no ataque, com um deslizamento universal e unidade de correção”, concluiu o memorando.

Moscou, ogiva termobárica contra mercenários de Kiev em Kursk



Mais tarde, o ministério informou que tinha atingido o local de implantação de mercenários estrangeiros na periferia sul de Sodja, na região de Kursk, com um míssil com ogiva termobárica. A Interfax relatou isso.

As armas térmicas consistem quase 100% em combustível explosivo, que absorve oxigénio, e são muito mais poderosas – e a sua detonação dura mais tempo – do que os explosivos convencionais do mesmo peso.

ANSA ANSA Mídia: O Irã em breve fornecerá a Moscou centenas de mísseis com alcance de até 120 quilômetros – Notícias – Ansa.it Dezenas de soldados russos estão sendo treinados no Irã para usar o sistema de mísseis balísticos de curto alcance Fatah 360, que dispara mísseis com alcance máximo de 120 quilômetros e uma ogiva de 150 quilos. (lidar)

Sistema antiterrorismo e de alerta nuclear



O Comité Nacional Antiterrorismo da Rússia anunciou a implementação de um regime especial antiterrorismo – que inclui restrições populacionais – nas regiões de Belgorod, Kursk e Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Escrito por RIA Novosti.

“O regime de Kiev fez uma tentativa sem precedentes de desestabilizar a situação em várias regiões do país”, afirmou o comité, referindo-se às operações militares em Kursk. “Para garantir a segurança dos cidadãos e suprimir ameaças de atos terroristas”, o chefe do FSB, Bortnikov, decidiu “organizar operações antiterroristas em Belgorod, Bryansk e Kursk”.

Além disso, Moscovo denunciou que as ações das Forças Armadas Ucranianas na região russa de Kursk constituem uma “ameaça direta” à central nuclear da região: isto foi afirmado pelo chefe da agência atómica russa Rosatom, Alexei Likhachev, num comunicado. conversa. Com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi.

Ontem à noite, as defesas aéreas russas abateram 32 drones ucranianos sobre as regiões de Kursk e Yaroslavl. O Ministério da Defesa anunciou isso, explicando que “Kiev tentou realizar um ataque” usando drones em território russo: “32 drones de asa fixa foram interceptados e destruídos por unidades operacionais de defesa aérea. região de Kursk e 6 outros em Yaroslavl.”

Por outro lado, as forças de defesa aérea bielorrussas interceptaram e destruíram “vários alvos no território” do país na noite passada: o anúncio foi feito pelo presidente Alexander Lukashenko, informou a BelTA. Ele comentou que a suspeita é que sejam drones de ataque vindos da Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo confirmou que os combates continuam na região de Kursk, cinco dias após a incursão das forças ucranianas no seu território, sublinhando que o exército russo “continua a repelir a tentativa de incursão fronteiriça por parte das forças armadas ucranianas”, acrescentando que está a utilizar aeronaves e artilharia para atacar forças ucranianas e equipamento militar localizado em terras russas.

Atentado russo em Donetsk deixa pelo menos um morto



Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas esta manhã na sequência de um ataque russo à cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou no Telegram o chefe da administração militar regional, Vadim Velashkin.

“Esta manhã, os russos bombardearam a infra-estrutura vital da cidade com um míssil. Um homem morreu e muitos outros ficaram feridos”, escreveu Velashkin, acrescentando que os edifícios da instalação sofreram graves danos.

ONU: Julho é o mês mais sangrento, com 219 civis mortos



Julho registou o maior número de vítimas civis na Ucrânia desde Outubro de 2022, com um total de 219 mortes: foi o que informou a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos da ONU no país (HRMMO).

Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos – citado pela Save the Children – informou que em Julho, pelo menos 71 crianças foram mortas ou feridas na Ucrânia, elevando o total para 2.184 crianças afectadas pelo início da guerra (633 mortas e 1.551 ferido).

Reprodução © Direitos Autorais ANSA