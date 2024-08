paraLeonardo Burberry

O malfadado avião era o ATR 72: 57 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo. O avião que saiu de Cascavel seguia para São Paulo. O acidente ocorreu em uma área residencial na periferia da capital

UM Um avião com 61 pessoas a bordo caiu Em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no estado brasileiro de São Paulo, por volta das 13h22, horário local (18h22, horário italiano) e poucos minutos após o pouso. Segundo as autoridades locais, não houve sobreviventes. O acidente e o incêndio que se seguiu causaram vários danos a uma casa, mas não foram registadas vítimas entre os que se encontravam na zona onde o avião ATR 72-500 bateu na altura.

No momento o principal suspeito parece ser Ice. Foi um. Está ativo na área onde o avião caiu Aviso de ‘gelo severo’ A uma altitude entre 12.000 pés e 21.000 pés: O ATR voava a uma altitude de 17.000 pés antes do acidente. O gelo é perigoso porque, além de pesar no avião, impede o funcionamento de muitos de seus sistemas.









































































































Quais filtros dos círculos eleitorais brasileiros você também precisará esclarecer. o Os pilotos teriam pedido à torre de controle que pousasse no aeroporto de Campínias porque estavam “cobertos de gelo”.Mas a torre teria recusado a licença. Contatado por correioA Autoridade de Aviação Civil local não respondeu a este aspecto.

A empresa proprietária do avião VoePass Linhas Aéreas confirmou que era o voo 2Z2283 Com 57 passageiros e 4 tripulantes. O ATR, avião turboélice de 14 anos (diferente dos Airbus A320 e Boeing 737 que também possuem motores a jato), decolou de Cascavel, no Paraná, às 11h56, horário local, e tinha como destino São Paulo.

Segundo plataformas de monitorização de tráfego aéreo, este foi o quarto voo do dia de uma aeronave ATR 72 (aeronave de fabrico europeu, produto de um consórcio conjunto entre a Airbus e a Leonardo). Os efeitos recolhidos – mas os dados terão de ser melhor analisados ​​- mostram que Poucos momentos antes da queda, o avião estava a 16.700 pés (5.090 metros) Ele estava viajando a uma velocidade de aproximadamente 241 quilômetros por hora. Então, de repente, perdi altitude, caindo 1.800 metros em cerca de trinta segundos, no que parecia ser um estol.

A Proteção Civil brasileira disse que o avião atingiu várias casas. Imagens da televisão brasileira globo Eles mostraram uma grande área envolvida em chamas imediatamente após a colisão. “Eu gostaria que todos o defendessem Fazendo um minuto de silêncio pelas almas das vítimas», escreveu Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, no X (antigo Twitter).

Insiders relatam que pela primeira vez existem vários vídeos que ajudarão a investigar e reconstruir a dinâmica exata. Mas agora eles não conseguem esconder a surpresa depois de verAvião cai "como uma folha" Com os pilotos incapazes de recuperar o controle.

As primeiras análises técnicas falam sobre A O avião está em “rotação plana”, ou seja, rotação plana. Nesta dinâmica, o avião gira em torno de si mesmo, enquanto… O focinho e a cauda giram em torno de um eixo horizontalsem responder às entradas experimentais normais. Segundo os especialistas, esta situação deixa pouco tempo para responder.

O ano de 2023 terminou com o que podem ser os melhores dados desde a existência da aviação comercial: zero acidentes de avião e nenhuma morte. As únicas mortes ocorreram no Nepal No dia 15 de janeiro de 2023, quando um avião semelhante ao que caiu no Brasil caiu no chão, matando 72 pessoas.. A investigação atribuiu a responsabilidade aos pilotos que trocaram alavancas e “desligaram” os motores.

Fundada em 2019 VoePass Linhas Aéreas – Segundo a plataforma especializada ch-aviation – contava até ao momento com 12 aeronaves na sua frota, todas turboélices e todas as aeronaves ATR (42-500, 72-500 e 72-600) a operar na gestão de diversas rotas nacionais. Outra plataforma da indústria, Cirium, demonstra isso Existem mais de 800 ATRs em serviço em todo o mundoIsso equivale a pouco menos de 3% da frota de aeronaves comerciais.