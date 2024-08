Um homem senta-se à mesa com um jovem de 17 anos em um bar, depois o segue até o banheiro e o estupra

Sentaram-se na mesma mesa porque não havia outros lugares livres no bar, e então um homem e um rapaz de 17 anos começaram a beber juntos. Mas quando este foi ao banheiro, o homem o seguiu, forçou-o a entrar no banheiro e o estuprou. Uma turista suíça foi presa sob suspeita de estuprar uma adolescente britânica em um restaurante na cidade noturna de Magaluf, na ilha de Maiorca, na Espanha. O jovem de 17 anos disse à polícia que seu suposto agressor o seguiu até o banheiro e o atacou depois que eles beberam juntos no final de um jantar com show no restaurante.

O adolescente britânico havia saído com amigos, mas acabou sozinho com o suíço após serem colocados na mesma mesa do programa, apesar de os dois não se conhecerem. Segundo noticiou o jornal britânico “Daily Mail”, após sair dos banheiros, o jovem informou aos seguranças e forneceu uma descrição do seu agressor. polícia quando ele chegou. . O jovem britânico foi levado ao hospital para um exame de rotina antes de prestar um depoimento completo sobre o incidente à polícia.