“A guerra está na sua casa”

A Ucrânia ataca a Rússia e o quadro da guerra mudou. As forças de Kiev penetraram na região de Kursk por 3 diasnuma distância de cerca de 10 quilómetros fora da fronteira. Ontem, pela primeira vez, chegaram de Kiev declarações oficiais sobre o ataque e uma mensagem de Vladimir Putin.

Mensagem de Zelensky: “Agora a guerra está na Rússia”

Sem detalhes, mas palavras significativas do presidente Volodymyr Zelensky: “A Rússia trouxe a guerra à nossa terra, e agora vocês devem sentir o que ela fez”, disse o presidente numa mensagem de vídeo publicada no Telegram.

“Estou grato a cada guerreiro, soldado e comandante que garante que defendemos as posições ucranianas – continuou – e conquistamos objectivos numa guerra que não foi da nossa escolha. condições de direitos de paz, e isso vai acontecer”, conclui.

Nas mesmas horas, Zelensky comemorou a entrada em vigor do primeiro caça F-16“Haverá outros!”, afirma, depois de sublinhar os esforços políticos e diplomáticos para obter estes tão esperados aviões de guerra. “A Ucrânia tem pedido aos seus parceiros que fechem os céus ou nos forneçam aviões desde o primeiro dia da invasão russa. Sabíamos que era possível e que o mundo tinha capacidade para o fazer.”

Ataque a Kursk: objetivos e estratégias

É tudo sobre o ataque ocorrido na região de Kursk. Segundo Moscou, cerca de 1.000 soldados ucranianos entraram: pelo menos 300 foram mortos ou feridos. As notícias do Ministério da Defesa russo, que tenta reduzir o alcance das ações de Kiev, não parecem ser confirmadas pelos poucos dados que podem ser obtidos no terreno. Vídeos publicados nos canais do Telegram documentam o deslocamento de milhares de civis que abandonaram a área da cidade de Sogda em particular.

O quadro traçado por analistas do ISW, um think tank dos EUA que monitoriza o conflito, destaca uma situação complexa para a Rússia: unidades ucranianas assumiram o controlo de 11 centros populacionais. As forças de Kiev estão a fazer uso extensivo de drones para “cobrir” os céus e, segundo o Washington Post, estão a pedir luz verde aos Estados Unidos para usar mísseis Atkm de longo alcance na Operação Kursk.

Nos primeiros dois anos e meio da guerra, a Rússia teve de se defender de incursões de unidades russas pró-ucranianas. Agora, pela primeira vez, o exército de Kiev está a desempenhar o seu papel. Os soldados teriam encontrado bastante espaço: pouca oposição da linha de frente russa, composta por recrutas, e nenhum obstáculo representado pelos chechenos do batalhão de Akhmat, que teriam abandonado suas posições.

A União Europeia deixa claro que a Ucrânia tem o direito de agir além-fronteiras, porque defende a agressão. Não há luz vermelha para ataques vindos dos Estados Unidos. Por que o ataque a Kursk?

O porta-voz da presidência ucraniana, Mykhailo Podlyak, manifestou a esperança de que as incursões em território russo, como as que ocorreram hoje na região de Kursk, coloquem divergências nas futuras negociações. “Vemos que a eficácia das operações militares ucranianas está a aumentar gradualmente”, diz Podolyak, que acredita que a Rússia não responderá a quaisquer propostas “até receber retaliação suficiente e violenta”.

Podolyak explica que as perdas da Rússia no campo de batalha afetarão a forma como ela vê esta guerra, especialmente se o conflito entrar no seu território. “Isso vai assustá-los? Sim”, diz o assessor de Zelensky.

“A Rússia, em essência, só se renderá à mesa de negociações se a guerra não se enquadrar no cenário planejado e se as perdas e as sanções aumentarem, a ponto de o custo da guerra ser insustentável: com condições, eles pensarão eles estão no controle.”

Na verdade, Kiev também poderá procurar efeitos estratégicos imediatos. O ataque ordenado pelo General Oleksandr Sirsky poderá forçar Moscovo a fazer escolhas radicais. A Rússia está a concentrar uma grande parte dos seus recursos em Donetsk, onde está gradualmente a ganhar terreno sem penetrar. Talvez seja altura de reposicionar homens e veículos no seu território para evitar que Kiev reforce as suas posições e expanda o raio da zona tampão para incluir o território inimigo.