Israel e Hamas, dia 307 de guerra no Oriente Médio: notícias ao vivo

lá Guerra no Oriente Médio entre Israel e agitação Até o dia 307. Giorgia Meloni fala com o presidente iraniano para evitar o agravamento do conflito e insta Teerã a evitar uma nova escalada. O Ministro da Defesa israelense, Gallant, escreve aos libaneses: “Vocês são reféns do Hezbollah e de Teerã. Entretanto, o jornal Al-Akhbar de Beirute informou que altos funcionários do Egipto, dos Estados Unidos, do Qatar e de Israel discutiram a possibilidade de chegar a um acordo. Trégua de seis semanasO que não incluirá a libertação das pessoas sequestradas. NetanyahuNuma entrevista à revista Time, ele pediu desculpas pela primeira vez aos israelenses pelo ataque de 7 de outubro: “Lamento muito que algo assim tenha acontecido”. para’Irã Por sua vez, continua a publicar mensagens ameaçadoras que são consideradas um prelúdio para uma reação após o assassinato do líder Ismail Haniyeh Em Teerã. O comandante do exército iraniano disse em voz alta: “A gangue criminosa sionista não respeita quaisquer regras ou leis e certamente receberá uma resposta dura”. De acordo com os meios de comunicação israelitas, Tel Aviv informou tanto o Irão como o Hezbollah que se civis fossem feridos, a resposta seria “desproporcional”.